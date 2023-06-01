Sahte içkiyle zehirleyemeden jandarma yakaladı | Video
Aksaray’da sahte içki üretimine yönelik bir ikamete operasyon düzenleyen jandarma, 82 litre sahte içki ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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