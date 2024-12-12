Video Yaşam Sahte ilanla 1 milyon 767 bin TL dolandıran şüphelilere operasyon: 15 gözaltı | Video
Sahte ilanla 1 milyon 767 bin TL dolandıran şüphelilere operasyon: 15 gözaltı | Video

Sahte ilanla 1 milyon 767 bin TL dolandıran şüphelilere operasyon: 15 gözaltı | Video

12.12.2024 | 10:04

Mersin polisinin yaptığı çalışmada sahte ilanla ucuza ürün satma bahanesiyle 99 kişiyi 1 milyon 767 bin 178 TL dolandıran şüphelilere yönelik 6 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi, 15 şüpheli yakalandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, internette özellikle sosyal medya hesapları ve ilan siteleri üzerinden sahte ilanlarla düşük rakamlı ürün satma, haklarında dava olduğu bahanesiyle avukatlık ve dosya masrafı adı altında dolandırıcılık yapan şebekenin peşine düştü. Ekiplerin yaptığı teknik ve fiziki takip çalışmada şüphelilerin Mersin, Hakkari, Şanlıurfa, Antalya, Kilis ve Kayseri'de olduğu belirlendi. Bunun üzerine Mersin merkezli 6 ilde dron destekli eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 99 kişiyi 1 milyon 767 bin 178 TL dolandıran 15 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınarak emniyete getirilen şüphelilerin 'Sosyal Medya Aracılığıyla Nitelikli Dolandırıcılık' suçu kapsamında ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sahte ilanla 1 milyon 767 bin TL dolandıran şüphelilere operasyon: 15 gözaltı | Video 01:52
Sahte ilanla 1 milyon 767 bin TL dolandıran şüphelilere operasyon: 15 gözaltı | Video 12.12.2024 | 10:04
Çöpten çıkardığı çuvalla oynayan çocuk boğulma tehlikesi geçirdi | Video 02:26
Çöpten çıkardığı çuvalla oynayan çocuk boğulma tehlikesi geçirdi | Video 12.12.2024 | 09:40
Ankara’da fuhuş operasyonu: 6 şüpheli yakalandı, 20’den fazla mağdur kadın kurtarıldı | Video 00:48
Ankara'da fuhuş operasyonu: 6 şüpheli yakalandı, 20'den fazla mağdur kadın kurtarıldı | Video 12.12.2024 | 09:30
Çanakkale Boğazı’nda gemi trafiği sis nedeniyle geçici olarak askıya alındı | Video 00:37
Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği sis nedeniyle geçici olarak askıya alındı | Video 12.12.2024 | 09:12
İzmir’de duvar kırıp çeyiz çalma olayına ilişkin 1 tutuklama | Video 02:56
İzmir’de duvar kırıp çeyiz çalma olayına ilişkin 1 tutuklama | Video 12.12.2024 | 08:34
Polisten kaçan sürücü, aracını bırakıp 10 metre yükseklikteki köprüden atladı | Video 00:53
Polisten kaçan sürücü, aracını bırakıp 10 metre yükseklikteki köprüden atladı | Video 12.12.2024 | 08:31
İstanbul’da zehir tacirlerine Narkokapan-2 operasyonu | Video 01:05
İstanbul'da zehir tacirlerine "Narkokapan-2" operasyonu | Video 12.12.2024 | 08:30
Aksaray’da uyuşturucu operasyonu: 8 tutuklama | Video 00:51
Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 8 tutuklama | Video 11.12.2024 | 16:44
Yaramaz yavru kedi, apartman boşluğuna düştü | Video 01:06
Yaramaz yavru kedi, apartman boşluğuna düştü | Video 11.12.2024 | 16:11
Osmaniye’de çıkan orman yangını söndürüldü | Video 00:40
Osmaniye’de çıkan orman yangını söndürüldü | Video 11.12.2024 | 15:59
Maltepe’de palet hırsızlığı: Çaldı, yuvarlandı, yakalandı | Video 02:03
Maltepe'de palet hırsızlığı: Çaldı, yuvarlandı, yakalandı | Video 11.12.2024 | 15:53
Sana aşığım diyerek kendisini taciz ettiğini iddia ettiği kadını ve kardeşini vurmuş | Video 01:07
"Sana aşığım" diyerek kendisini taciz ettiğini iddia ettiği kadını ve kardeşini vurmuş | Video 11.12.2024 | 15:53
Sürmene’de korkutan çatı yangını | Video 02:16
Sürmene'de korkutan çatı yangını | Video 11.12.2024 | 15:39
Alanya’da yaşlı kadın alevlerden son anda kurtuldu | Video 01:54
Alanya’da yaşlı kadın alevlerden son anda kurtuldu | Video 11.12.2024 | 15:17
Bursa’da tabancayla dehşet saçmıştı! 3 kişinin yaralandığı kavga anı kamerada | Video 03:06
Bursa’da tabancayla dehşet saçmıştı! 3 kişinin yaralandığı kavga anı kamerada | Video 11.12.2024 | 14:49
Bartın’da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı | Video 00:30
Bartın'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı | Video 11.12.2024 | 14:21
Kağıthane’de İETT otobüsü çöken yola düştü | Video 05:18
Kağıthane’de İETT otobüsü çöken yola düştü | Video 11.12.2024 | 14:19
Ne bakıyorsun tartışmasında eşi öldürülmüştü: Olaydan 1 ay sonra düğünümüz vardı | Video 01:40
"Ne bakıyorsun" tartışmasında eşi öldürülmüştü: "Olaydan 1 ay sonra düğünümüz vardı" | Video 11.12.2024 | 13:55
Konya’da 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli çiftlikte yakalandı | Video 00:51
Konya'da 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli çiftlikte yakalandı | Video 11.12.2024 | 13:42
Bursa’da küme evlerine operasyon: 6 şüpheli yakalandı, 1 polis memuru yaralandı | Video 01:00
Bursa’da küme evlerine operasyon: 6 şüpheli yakalandı, 1 polis memuru yaralandı | Video 11.12.2024 | 13:42

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA