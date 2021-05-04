Sahte izin belgeli fuhuş yaptırıyorlardı! 8 şüpheli tutuklandı | Video

İstanbul’da yurtdışından iş bulma vadi ile getirdikleri yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptıran ve fuhşa yer temin ettiği belirlenen 15 kişi Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

20 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 20 mağdur kadın kurtarıldı. Şüphelilerin tam kapanma ile birlikte sokak yasağından kurtulmak için kadınlara sahte izin belgesi dahi çıkardıkları öğrenildi. Adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Esenyurt, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Avcılar, Bakırköy, Bağcılar, Fatih, Gaziosmanpaşa, Pendik ve Sancaktepe'de çeşitli adreslere yapılan fuhuş operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı. Yaklaşık 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Ahlak Kumar Büro Amirliği ekiplerince yapılan eş zamanlı baskınlarda 20 mağdur kadın da kurtarıldı. Kurtarılan kadınlardan oturma izni olmayan 13'ü yurtdışına geri gönderildi.



Şüphelilerin internete ilan vererek Türkiye'de yüksek maaşlı iş ilanı ile yabancı uyruklu kadınları İstanbul'a getirip fuhuş yaptırdıkları ileri sürüldü. Operasyon sonrası yapılan ev aramalarında ele geçen 33 cep telefonu, 25 sim kart, çalışan mağdurların isimleri ve alınan verilen para kayıtlarının bulunduğu 2 adet not defteri ve fuhuş parası olarak değerlendirilen 69 bin 200 lira paraya el konuldu.

8 KİŞİ TUTUKLANDI



Yakalanan şüpheliler ve muhafaza altına alınan mağdur bayanlar Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliğine getirildi. 15 şüpheli Asayiş Şubedeki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 13 kadında yurt dışına geri gönderildi.