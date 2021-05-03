Video Yaşam Sahte izin belgesiyle yakalandı, "Açılışımız var" diyerek önce poz verdi, ardından tepki gösterdi | Video

Sahte izin belgesiyle yakalandı, "Açılışımız var" diyerek önce poz verdi, ardından tepki gösterdi | Video

Sahte izin belgesiyle yakalandı,
03.05.2021 | 08:02

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İzmir'de genç kızlardan skandal görüntüler! Fenomen olmak isteyen kızlar, kendilerinden küçük 2 kızı böyle dövdü 00:15
İzmir'de genç kızlardan skandal görüntüler! Fenomen olmak isteyen kızlar, kendilerinden küçük 2 kızı böyle dövdü 03.05.2021 | 09:25
30 yıldır geleneksel yöntemle bakır tepside kadayıf üretiyor | Video 02:47
30 yıldır geleneksel yöntemle bakır tepside kadayıf üretiyor | Video 03.05.2021 | 09:04
Zonguldak'ta kaza yapan sürücüden 'Ramazan' açıklaması! 02:30
Zonguldak'ta kaza yapan sürücüden 'Ramazan' açıklaması! 03.05.2021 | 08:38
Aydın'da korkutan yılan istilası kamerada! Uzmanlardan önemli siyah yılan uyarısı Kesinlikle... 01:46
Aydın'da korkutan yılan istilası kamerada! Uzmanlardan önemli siyah yılan uyarısı "Kesinlikle..." 03.05.2021 | 08:38
Bursa'da akılalmaz olay... Telefonla konuşan genç kadın pencereden düşerek ağır yaralandı 00:44
Bursa'da akılalmaz olay... Telefonla konuşan genç kadın pencereden düşerek ağır yaralandı 03.05.2021 | 08:40
Ankara kağıt toplayıcılarının birbirine girdiği bölge kavgası kamerada 00:37
Ankara kağıt toplayıcılarının birbirine girdiği bölge kavgası kamerada 03.05.2021 | 08:38
4. kattan aşağıya dört ayak üstüne düşen kedi kamerada | Video 00:23
4. kattan aşağıya dört ayak üstüne düşen kedi kamerada | Video 03.05.2021 | 08:11
İstanbul'da kısıtlama nedeniyle haftanın ilk gününde yollar boş kaldı | Video 01:55
İstanbul'da kısıtlama nedeniyle haftanın ilk gününde yollar boş kaldı | Video 03.05.2021 | 08:13
Telefonla konuşurken pencereden düştü | Video 00:44
Telefonla konuşurken pencereden düştü | Video 03.05.2021 | 08:02
Sahte izin belgesiyle yakalandı, Açılışımız var diyerek önce poz verdi, ardından tepki gösterdi | Video 04:17
Sahte izin belgesiyle yakalandı, "Açılışımız var" diyerek önce poz verdi, ardından tepki gösterdi | Video 03.05.2021 | 08:02
TRT EBA TV 3 Mayıs 2021 Pazartesi Ders Programı Saatleri! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders tekrarları saatleri 00:32
TRT EBA TV (3 Mayıs 2021 Pazartesi) Ders Programı Saatleri! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders tekrarları saatleri 03.05.2021 | 07:09
TRT EBA TV izle! 3 Mayıs Pazartesi Ortaokul, İlkokul, Lise DERS PROGRAMI | EBA giriş ekranı 00:32
TRT EBA TV izle! (3 Mayıs Pazartesi) Ortaokul, İlkokul, Lise DERS PROGRAMI | EBA giriş ekranı 03.05.2021 | 06:53
İzmir’de görme engelli kedi için nefes kesen kurtarma operasyonu | Video 04:15
İzmir’de görme engelli kedi için nefes kesen kurtarma operasyonu | Video 02.05.2021 | 17:13
Sigara dumanı yüzünden tartıştığı komşusunun üzerine kaynar su döktü | Video 00:57
Sigara dumanı yüzünden tartıştığı komşusunun üzerine kaynar su döktü | Video 02.05.2021 | 16:36
30 bin TL'lik motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında | Video 04:33
30 bin TL'lik motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında | Video 02.05.2021 | 16:36
10 yaşındaki kuzenlerin tüfekle oyunu ölümle bitti, geriye bu görüntüler kaldı | Video 02:16
10 yaşındaki kuzenlerin tüfekle oyunu ölümle bitti, geriye bu görüntüler kaldı | Video 02.05.2021 | 16:21
İki kiloluk ahtapot tam kapanmada kıyıya geldi | Video 01:16
İki kiloluk ahtapot tam kapanmada kıyıya geldi | Video 02.05.2021 | 16:14
Güvenlikçilerin fark ettiği çuval milyonluk soygunu önledi.. Çarşının altına tünel kazmışlar | Video 01:05
Güvenlikçilerin fark ettiği çuval milyonluk soygunu önledi.. Çarşının altına tünel kazmışlar | Video 02.05.2021 | 15:23
Turistler yarım metrelik balon balıklarını elleriyle tutmaya çalıştı | Video 00:21
Turistler yarım metrelik balon balıklarını elleriyle tutmaya çalıştı | Video 02.05.2021 | 15:18
Jip ile motosikletin tehlikeli yarışı kamerada | Video 00:27
Jip ile motosikletin tehlikeli yarışı kamerada | Video 02.05.2021 | 13:15

Kırıkkale'de sahte izin belgesi düzenleyip sokağa çıkan 6 kişilik bir grup, kendilerini görüntüleyen muhabire, "Güzellik merkezi açılışımız var. Bunlar elemanlarım" diyerek önce poz verdi, ardından "Ne çekiyorsun?" diyerek tepki gösterdi. Kısıtlamayı ihlal ettikleri gerekçesiyle de toplamda 24 bin 300 lira idari para cezası uygulandı. Aralarındaki bir kadın mültecinin de sınır dışı edildiği ortaya çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan "şok denetim" uygulaması kapsamında korona virüs denetimi yapıldı. Kolluk kuvvetleri ile İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerince, kişilerin "HES kodu" ve "izin belgesi" kontrol edildi. Çalılöz Mahallesinde kontrol noktasında uygulama yapan ekipler, araçları tek tek durdurdu. Bir otomobildeki 6 kişinin de izin belgesinin sahte olduğu tespit edildi. Aralarındaki bir mülteci kadınında sınır dışı edildiği ortaya çıktı. Yabancı uyruklu mülteci kadının kimlik bilgilerini alan ekipler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne durumu bildirdi. "Tam kapanma" nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle de 4 bin 50'şer liradan toplamda 24 bin 300 lira idari para cezası uygulandı.

ÖNCE POZ VERDİ, ARDINDAN TEPKİ GÖSTERDİ
Uygulama noktasında kendilerini görüntüleyen muhabire, "Ne için çekiyorsunuz? Poz verin, güzellik estetik merkezi olarak şöyle bir al elemanlarımı açılışımız var 17 Mayıs'ta bekleriz hepinizi" dedi. Daha sonra "Beni çekmesin. Bu nedir? Bende bunu çekiyorum o zaman" diyerek tepki gösterdi.

KREDİ KARTI BORCU PAHALIYA PATLADI
Kısıtlama ihlali yapan diğer bir vatandaş ise oğluyla birlikte bankamatiğe kredi kartı borcu yatırmak için gitmek için dışarı çıktı. Denetime takılan baba-oğul, "izin belgesi" gösteremeyince 4 bin 50'şer liradan 8 bin 100 lira ceza yedi.

Kontrol noktasındaki ekipleri gören bir motosikletli sürücü de geri dönerek hızla kaçtı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA