Sahte kadın doktorun muayenehanesine baskın: Para ve altınlar çıktı | Video
Adana’da sahte kadın doktorun kurduğu muayenehaneye operasyon yapan polis, 971 tıbbı ilaç, 26 bin dolar, 20 bin TL ve çok miktar altın ele geçirdi. Sahte doktor da gözaltına alındı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, N.A. (43) isimli kadının sahte doktorluk yaptığı ve muayenehanesi olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler söz konusu adrese operasyon yaptı.
Yapılan operasyonda sahte doktor N.A. gözaltına alındı. Muayenede yapılan arama çalışmalarında 971 tıbbi ilaç, 26 bin dolar, 20 bin TL, 10 hasta defteri ve çok miktarda altın ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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