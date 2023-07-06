Sahte kanser ilaçlarıyla yakalandılar… Piyasa değeri 20 milyon lira… | Video 06.07.2023 | 14:59 İstanbul’da düzenlenen operasyonda piyasa değeri 20 milyon lira değerinde olan çok sayıda sahte kanser, hormon ve kırmızı reçeteli ilaç ele geçirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Esenyurt ve Beylikdüzü İlçeleri'nde sahte kanser, sahte hormon ve kırmızı reçeteli sahte ilaçlar imal eden ve satan iki kişiyi operasyonla yakaladı. Yabancı uyruklu iki kişi "Kişilerin Hayatını Tehlikeye Düşürecek Biçimde İlaç Üretmek ve Satmak" suçundan gözaltına alındı. Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda piyasa değeri 20 milyon lira değerinde çok sayıda sahte ilaç ve sahte ilaç imalatında kullanılan madeler ele geçirildi.