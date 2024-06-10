Sahte karavan çetesine operasyon: 11 gözaltı | Video
İnternette sahte karavan ilanı yayarak, iletişime geçtikleri vatandaşları kaparo ve nakliye bedeli gibi bahanelerle dolandıran suç örgütüne yönelik Kocaeli'nin de aralarında bulunduğu 4 ilde operasyon düzenlendi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, hakkında 37 farklı yakalama emri ve toplamda 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B'nin liderliğini yaptığı suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.
PARANIN İZİNİ KAYBETTİRMEYE ÇALIŞMIŞLAR
Yaz aylarının gelmesini fırsata çeviren suç örgütü üyelerinin, e-ticaret ve ilan platformlarına sahte karavan ilanı verdikleri, ilana kanan vatandaşlarla kurulan çağrı merkezine ait açık hatlar üzerinden iletişime geçtikleri, güven verici ve aldatıcı görüşmeler yaptıkları belirlendi. Müştekilerden kaparo ve nakliye bedeli gibi bahanelerle aldıkları meblağları suç örgütü üyelerine ait açılan başka hesaplara ya da çeşitli sanal kripto para platformlarına aktardıkları öğrenilen şüphelilerin, sanal kripto para birimlerine çevrilen paranın izini kaybettirmeye çalıştıkları da tespit edildi. Bu yöntemle birçok vatandaşın dolandırıldığı, suç örgütü üyesi şahısların hesaplarına 5 milyon 500 bin TL para giriş-çıkışı olduğu da bildirildi.
11 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Yürütülen soruşturma kapsamında Kocaeli'nin de aralarında bulunduğu 4 farklı ilde 11 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında 11 şüpheli gözaltına alındı.
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