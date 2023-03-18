Sahte kimlikle 27 ilde toplam 3 milyon 711 bin TL'lik kredi vurgunu: 7 tutuklama | Video 18.03.2023 | 15:12 DENİZLİ merkezli olarak polis, 3 ilde, sahte kimliklerle bankalardan 47 kişi adına usulsüz kredi çekerek 3 milyon 711 bin lira vurgun yapan çeteye yönelik düzenlediği operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler mahkemece tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, başkaları adına sahte kimlik düzenleyerek bankalarda hesap açarak usulsüz kredi çektiği tespit edilen kişilere yönelik harekete geçti. Yaklaşık 3 ay boyunca, şüpheliler teknik ve fizki takibe alındı. Takibin ardından şüphelilerin düzenledikleri sahte kimliklerle bankalardan kredi çektikleri, bu yolla 27 ildeki bankalardan 47 vatandaş adına toplam 3 milyon 711 bin lira vurgun yaptıkları tespit edildi. Polis Denizli merkezli İstanbul ve Kırklareli'de önceki gün yaptığı eş zamanlı operasyonlarda suç örgütünün üyesi oldukları ileri sürülen Aydın P. (61), Haydar K. (62), Nihat B. (52), Bilal O. (64), Tuncay K. (45), İdris T. (26) ve Olcay G. (51) gözaltına alındı. Denizli'ye getirilen 7 şüpheli polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkeme tutuklandı.