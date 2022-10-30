Sahte kimliklerle yakalandı! Hepsi adresinde bulundu | Video

2017 yılında meslekten ihraç edilen ve aranan eski Astsubay Z.D., sahte kimliklerle yakalandı ve tutuklandı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Türk Silahlı Kuvvetleri'nde "Astsubay" olarak görev yaptığı sırada terör örgütleri lehine veya Milli Güvenlik Kurulu'nca devletin milli güvenliğine karşı faaliyetlerde bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum ve gruplara üyeliği bulunduğu belirlenen ve 2017 yılında KHK ile meslekten ihraç edilen Z.D.'yi (45) Kartal İlçesi'nde yakaladı.

Hakkında yakalama kararı bulunan Z.D'nin yakalandığı adreste yapılan aramalarda iki sahte kimlik, bir sahte sürücü belgesi, bir Astsubay Personel Kimlik Kartı, iki adet ruhsatsız tabanca, 69 adet mermi, 27 bin lira nakit para, dört telefon, iki harici disk, bir adet CD, altı harici bellek, dört sim kart ve bir adet hafıza kartı ele geçirildi. Z.D. tutuklandı.