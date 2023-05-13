Sahte konteyner ilanıyla depremzedeleri dolandıran 12 şahıs tutuklandı | Video
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından internet üzerinden sahte karavan ve konteyner ilanı veren şüpheliler, 13'ü depremzede olmak üzere toplam 21 kişiyi dolandırmıştı. Adliyeye çıkarılan 24 şüpheliden, 12'si tutuklandı.
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