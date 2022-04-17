Video Yaşam Sahte madeni Euro ihracatı başlamadan bitti | Video
Sahte madeni Euro ihracatı başlamadan bitti | Video

Sahte madeni Euro ihracatı başlamadan bitti | Video

17.04.2022 | 08:45

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Başakşehir'de düzenlediği bir operasyonla "pes" dedirten bir dolandırıcılığı gün yüzüne çıkardı. Şüpheli S.D.'nin, merdivenaltı bir depoda sahte Euro basıp yurtdışına ihraç etmeye hazırlandığı belirlendi. Söz konusu adrese baskın düzenleyen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri S.D.'yi gözaltına alırken 10 bin adet 2 Euro'luk madeni paralara ve imalat araçlarına da el koydu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; bir şüphelinin, yurtdışına göndermek üzere yüklü miktarda sahte madeni Euro imal ettiği bilgisini aldı. Yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde, şüphelinin sahte madeni paraları Başakşehir'de bulunan bir depoda imal ettiği belirlendi.

MERDİVENALTI DARPHANEYE BASKIN
Söz konusu depoya operasyon düzenleyen Jandarma ekipleri, şüpheli S.D.'yi suçüstü yakaladı. Adeta küçük bir darphaneye dönüştürülen depoda yapılan aramalarda; değeri 160 bin lirayı bulan 10 bin adet 2 Euro'luk sahte madeni para, 16 bin adet basıma hazır madeni çerçeve ile pulu ve hidrolik pres makinesi ele geçirildi.

GÖZLE AYIRT ETMEK ÇOK ZOR
Operasyon sonrası yapılan teknik incelemede; ele geçirilen sahte madeni paraların yurtdışındaki kumar makineleri ve sigara otomatlarından geçmesi için elektrolize edilerek imal edildiği, tüm özellikleri ile gerçeğine çok yakın olduğu tespit edildi.

Gözaltındaki S.D. jandarmada komutanlığındaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede "Parada Sahtecilik" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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