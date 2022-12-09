Sahte ödeme dekontu ile dolandırıcılık yapan 2 şahıs tutuklandı | Video

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Gaziantep'te, internet üzerinden satışa çıkarılan bilgisayarı sahte dekont ile satın almış gibi göstererek dolandırıcılık yapan 2 şahıs tutuklandı. Şüpheli şahısların dolandırıcılık yoluyla aldıkları bilgisayarı taşıma anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Yapılan yasal işlemlerin ardından adli mercilerce sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.