Sahte ödeme dekontu ile dolandırıcılık yapan 2 şahıs tutuklandı | Video

Gaziantep'te, internet üzerinden satışa çıkarılan bilgisayarı sahte dekont ile satın almış gibi göstererek dolandırıcılık yapan 2 şahıs tutuklandı. Şüpheli şahısların dolandırıcılık yoluyla aldıkları bilgisayarı taşıma anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesi Yeditepe Mahallesi'nde sahte ödeme dekontu ile bir vatandaşı dolandıran 2 şahsı yakalamak için çalışma yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar neticesinde, bir vatandaşın internet üzerinden satışa çıkardığı bilgisayarı satın alma bahanesiyle sahte dekont göstererek dolandırdıkları tespit edilen İ.A. ve A.E.E. isimli 2 şüpheli yakalandı. Şüpheli şahısların dolandırıcılık yaparak aldıkları bilgisayarı taşıma anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.Yapılan yasal işlemlerin ardından adli mercilerce sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.