Video Yaşam Sahte otel sitesi kurup tatilcileri 12 milyon TL dolandırdılar | Video
Sahte otel sitesi kurup tatilcileri 12 milyon TL dolandırdılar | Video

Sahte otel sitesi kurup tatilcileri 12 milyon TL dolandırdılar | Video

28.11.2022 | 13:58

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Olaylı Göztepe-Altay derbisinde işaret fişekleri stada böyle sokuldu | Video 00:37
Olaylı Göztepe-Altay derbisinde işaret fişekleri stada böyle sokuldu | Video 28.11.2022 | 15:21
Hazır beton şantiyesinde kum boşaltan kamyon böyle devrildi | Video 03:47
Hazır beton şantiyesinde kum boşaltan kamyon böyle devrildi | Video 28.11.2022 | 13:19
İstiklal Caddesi’ndeki hain terör saldırısının firari şüphelisi Bilal Hassan’ın kardeşi yakalandı | Video 01:28
İstiklal Caddesi'ndeki hain terör saldırısının firari şüphelisi Bilal Hassan'ın kardeşi yakalandı | Video 28.11.2022 | 14:41
Müşterisinin 14 yaşındaki torunu tarafından vurulan çaycı: Bu iş bu kadar kolay olmamalı | Video 05:27
Müşterisinin 14 yaşındaki torunu tarafından vurulan çaycı: "Bu iş bu kadar kolay olmamalı" | Video 28.11.2022 | 12:31
Büyükada’da zehir evi baskını… Saksılar içerisinde buldular! | Video 00:59
Büyükada’da zehir evi baskını… Saksılar içerisinde buldular! | Video 28.11.2022 | 13:58
Ümraniye’de sokak kesişiminde minibüsle çarpışan otomobil binaya girdi | Video 00:47
Ümraniye’de sokak kesişiminde minibüsle çarpışan otomobil binaya girdi | Video 28.11.2022 | 13:58
Sahte otel sitesi kurup tatilcileri 12 milyon TL dolandırdılar | Video 01:29
Sahte otel sitesi kurup tatilcileri 12 milyon TL dolandırdılar | Video 28.11.2022 | 13:58
İstanbul’da kaçak sigara operasyonu: Piyasa değeri 300 bin lira | Video 02:01
İstanbul'da kaçak sigara operasyonu: Piyasa değeri 300 bin lira | Video 28.11.2022 | 13:57
AVM’de kavga anları kameraya yansıdı | Video 00:29
AVM'de kavga anları kameraya yansıdı | Video 28.11.2022 | 13:20
Keseceği boğayı balyozla başına vurarak öldürdü! Dehşet verici görüntü büyük tepki çekti | Video 02:50
Keseceği boğayı balyozla başına vurarak öldürdü! Dehşet verici görüntü büyük tepki çekti | Video 28.11.2022 | 12:58
Sokak köpeğini yere yatırarak boğmaya çalıştı! O görüntüler kan dondurdu | Video 00:55
Sokak köpeğini yere yatırarak boğmaya çalıştı! O görüntüler kan dondurdu | Video 28.11.2022 | 12:51
İlginç düğün hediyesi: Arkadaşları damada takı yerine bulaşık seti taktı | Video 01:54
İlginç düğün hediyesi: Arkadaşları damada takı yerine bulaşık seti taktı | Video 28.11.2022 | 12:17
Doğum günü kutlayacaklardı, cips paketinin içinden çıkan şeyi görünce şoke oldular | Video 01:29
Doğum günü kutlayacaklardı, cips paketinin içinden çıkan şeyi görünce şoke oldular | Video 28.11.2022 | 12:16
Çayı geç getirdi diye tabancayla vuruldu! Dehşet anları kamerada | Video 01:59
Çayı geç getirdi diye tabancayla vuruldu! Dehşet anları kamerada | Video 28.11.2022 | 11:22
atv CANLI YAYIN izle! Müge Anlı 28 Kasım 2022 Pazartesi atv izle! | Video 09:41
atv CANLI YAYIN izle! Müge Anlı 28 Kasım 2022 Pazartesi atv izle! | Video 28.11.2022 | 10:48
Son Dakika: Müge Anlı mikrofonlarına cinayeti itiraf etti! Erdal’ı ben öldürdüm, pişmanım | Video 04:43
Son Dakika: Müge Anlı mikrofonlarına cinayeti itiraf etti! "Erdal'ı ben öldürdüm, pişmanım" | Video 28.11.2022 | 10:55
SON DAKİKA: İstanbul’a kar geliyor! Peki kar ne zaman yağacak? İşte ayrıntılar… | Video 04:00
SON DAKİKA: İstanbul’a kar geliyor! Peki kar ne zaman yağacak? İşte ayrıntılar… | Video 28.11.2022 | 10:33
Aksaray’da 52 ekipten oluşan 224 polisle ’Huzur 68’ uygulaması | Video 05:37
Aksaray’da 52 ekipten oluşan 224 polisle 'Huzur 68' uygulaması | Video 28.11.2022 | 09:47
Beylikdüzü’nde kedi kurtarma operasyonu kamerada | Video 00:43
Beylikdüzü’nde kedi kurtarma operasyonu kamerada | Video 28.11.2022 | 09:37
Borçka Karagöl’e mevsimin ilk karı yağdı | Video 00:10
Borçka Karagöl’e mevsimin ilk karı yağdı | Video 28.11.2022 | 09:17

Otellerin internet sitelerinin sahtesini açarak, yerli ve yabancı turistleri dolandıran suç örgütüne operasyon düzenlendi. Muğla merkezli 15 ilde düzenlenen operasyonlarda, 19 sahte şirket üzerinden 180 mağduru, 12 milyon 346 bin TL dolandıran şebeke çökertildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca KOM Daire Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, turizm otellerinin web sitelerinin sahtesini açarak yerli ve yabancı turistleri dolandıran suç örgütüne yönelik çalışma başlatıldı.

Muğla merkezli 15 ilde, 26 şüphelinin yakalanması için eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 25 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonlarda, 27 cep telefonu, 9 tablet, 42 simkart, 6 harddisk, 6 dizüstü bilgisayar, post cihazı, 10 senet, 5 şirket kaşesi, çok sayıda ödeme evrakı, paravan şirketleleri yönelik not defterleri, ruhsatsız pompalı tüfek, ruhsatsız 9 mm. tabanca, 12 9 mm. tabanca fişeği ele geçirildi.

12 MİLYON TL DOLANDIRDILAR

Haziran 2022'den itibaren yapılan takip, inceleme ve araştırma sonucu, suç örgütünün 19 sahte şirket kurduğu belirlendi. Şüphelilerin, bu şirketler üzerine banka hesapları açtıkları ve sabit telefon numaraları aldıkları, açılan sahte web siteleri üzerinden otel rezervasyonu yapmak isteyen 180 mağduru yaklaşık 12 milyon 346 bin TL dolandırdıkları tespit edildi.

Operasyonlar kapsamında, 31 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Şüphelilerden 6'sı 28 Ekim'de yapılan operasyonla yakalanarak, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. 26 Kasım'da gözaltına alınan 25 şüphelinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA