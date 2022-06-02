Video Yaşam Sahte para ve uyuşturucu operasyonu: 9 kişi tutuklandı | Video
Sahte para ve uyuşturucu operasyonu: 9 kişi tutuklandı | Video

Sahte para ve uyuşturucu operasyonu: 9 kişi tutuklandı | Video

02.06.2022 | 12:12

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Gaziantep’te sahte para operasyonuna giden jandarma ekipleri baskın yaptıkları evde 2 kilogram da uyuşturucu bonzai maddesi ele geçirdi.

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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri piyasaya sahte banknot sürdüğü tespit edilen bir suç örgütünü uzun süren bir takip sonucu ortaya çıkardı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Gaziantep ve Adıyaman'da tespit edilen 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen jandarma ekipler 9 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada 50-100-200 TL'lik banknotlar halinde 37 bin 700 TL sahte para ile 2 kilogram bonzai maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin tamamı çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.

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