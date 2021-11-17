Sahte paraları pazarcılara böyle verdi | Video

Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçen cuma günü kalpazanlara yönelik 'Ali Babanın Çiftliği' ismini verdikleri villada sahte para basamadan 'Çiftlik' operasyonu düzenlenmiş örgüt lideri Umut K. ile birlikte 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. SABAH'ın ulaştığı soruşturma dosyasında matbaadan aldığı sahte paraları satıcılara tedarik eden örgütün üyelerinden Kadir Ö.’nün operasyondan 10 gün önce sahte para olayından dolayı 10 kişilik grup tarafından dövüldüğü sırada bel fıtığının attığı, hastanede tedavi olmak yerine belini çektirdiği ve belinin alt tarafına felç indiği ortaya çıktı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sahte para sürmeye hazırlanan 15 kişilik suç şebekesini takibe aldı. Polis, 1 yıl teknik ve fiziki takibinin ardından kalpazanlara yönelik Ankara merkezli 4 ilde yaklaşık 100 polisin katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonda, örgüt lideri Umut K. ve kardeşi Gazi K.'nın da aralarında bulunduğu 12 kişi gözaltına almıştı. Operasyonun perde arkasına SABAH ulaştı.

BASTIKLARI SAHTE PARAYI BEĞENMEYEREK YAKTILAR

Ankara Mali Şube Polisleri, çetenin adete röntgenini çekerek adım adım her hareketini izlemeye aldı. Kalpazanlar, Altındağ'da bulunan hobi bahçesinde bir yer kiraladı ve kurdukları matbaada sahte 100 bin Türk lirası bastı ama paranın kalitesini beğenmemeleri üzerine yakarak imha etti. Hobi bahçesindeki hareketliliğin artmasından dolayı komşular rahatsız oldu ve çete üyelerine ne iş yaptıklarını sordu. Bunun üzerine şebeke açığa çıkma korkusundan kiraladıkları hobi bahçesini bir gecede boşaltarak kaçtı.

CUMA NAMAZI ÇIKIŞI SAHTE PARAYI TEST ETTİ

Kalpazanların yeni adresi Gölbaşı İlçesi'nde bulunan 'Ali Babanın Çiftliği' isimli 24 saat hareket sensörlü güvenlik kamerasıyla izlenen ve 15 köpekle korunan 5 dönümlük villa oldu. Villa sahibine kira karşılığı yüzde 20 komisyonla ortak eden şebeke, matbaayı kurdu. Güvenliğin yanında telefon dinlemesine takılmamak için WhatsApp üzerinden haberleşen çete üyelerinin, şifreli dil kullandıkları ve TL'ye 'tavuk', 'yumurta', 'köpek', 'traktör', 'pompa' gibi isimler verdi. Hobi bahçesindeki deneyimlerini buraya aktaran kalpazanlar ilk çıkarılan sahte paraları 66 yaşındaki İsmail A. üzerinden piyasada denemeye başlandı.

Yaşı itibariyle dikkat çekmeyen İsmail A., cuma namazı çıkışında yardım toplayan yardımseverleri gözüne kestirdi. Camiden cemaat ile çıkan İsmail A. yanında taşıdığı sahte 100 lirayı yardım kutusuna atıp içerisinden 90 lirayı geri aldı. Bu şekilde Ankara'nın birçok camisinde sahte paralar denemiş oldu. Bununla da yetinmeyen İsmail A. hedefinde bu seferde köyünde yetiştirdiği mahsulleri halk pazarlarında satmak isteyen dar gelirli vatandaşlar oldu. Pazar içerisinde yarım saat gezen İsmail A. paraya bakmadan cebine koyan pazar esnafını belirleyerek harekete geçti. Aldığı ürünler karşılığında yine sahte 100 lira verdi ve para üstünü alarak oradan uzaklaştı.

SAHTE PARADAN DOLAYI FELÇ KALDI

Suç şebekesi üyelerinden Kadir Ö.'nün sahte para işinden dolayı hayatı karardı. Kadir Ö., yaklaşık 10 gün önce sahte paradan dolayı 10 kişilik grup tarafından feci şekilde dövüldü. Belinden rahatsızlığı bulunan Kadir Ö.'nün dayak yediği sırada bel fıtığı patladı. Kadir Ö. hastanede tedavi olmak yerine arkadaşlarının önerisi ile Beypazarı İlçesi'ndeki bel fıtığı çeken kişiye gitti. Belini çektiren Kadir Ö.'nün felç geçirdiği ve belinin alt kısmını tutmaması sonucu yatağa mahkum kaldığı öğrenildi.

TUTUKLANDILAR

Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan suç şebekesi adliyeye sevk edildi. Suç şebekesi lideri Umut K., sahte parayı basan Ersen E., ve sahte parayı piyasaya süren İsmail A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken 5 kişi de adli kontrol ile serbest bırakıldı.