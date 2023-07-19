Sahte paralarla böyle yakaladılar! | Video 19.07.2023 | 09:32 İstanbul’da sahte para imal eden bir kişi operasyonla yakalandı. Baskın düzenlenen adreste farklı noktalara gizlenmiş halde yüklü miktarda para ve sahte para ele geçirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

"Sahtecilik" operasyonunu İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. Bağcılar İlçesi'nde bulunan bir adrese yapılan baskında bir kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda; tavandaki lambanın arkasına, mutfak eşyalarının arasına ve adresin farklı noktalarına gizlenmiş halde 98 bin dolar, 198 bin lira, dört bin 500 euro, 800 manat olmak üzere sahte paralar, bir para sayma makinesi, yedi gram uyuşturucu madde, bir ruhsatsız tabanca ve 60 mermi ele geçirildi.