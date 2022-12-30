Video Yaşam Sahte parayla akaryakıt istasyonundan alışveriş yaptılar, yakayı ele verdiler | Video
Sahte parayla akaryakıt istasyonundan alışveriş yaptılar, yakayı ele verdiler | Video

Sahte parayla akaryakıt istasyonundan alışveriş yaptılar, yakayı ele verdiler | Video

30.12.2022 | 13:35

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Kayseri'de sahte parayla akaryakıt istasyonundan alışveriş yapan 1'i kadın 4 kişi, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 18 bin 900 TL değerinde sahte banknotlar ele geçirildi.

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Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde bir akaryakıt istasyonunda 3 adet sahte 100 TL banknot ile alışveriş yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Olaya karışan aracı tespit eden ekipler, aracı Bünyan ilçesinde durdurdu. Araçta bulunan 4 kişi gözaltına alınırken, Bünyan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile beraber arama yapıldı. Şahısların üzerinde, kullandıkları araçta ve kent merkezinde tespit edilen adreste arama yapan ekipler, 185 adet sahte 100 TL'lik banknot ve 2 adet sahte 200'lik banknot ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 kişi emniyete götürüldü.

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