Sahte parfümleri böyle buldular! Piyasa değeri 2 milyon lira | Video

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İstanbul’da düzenlenen “Sahte Parfüm” operasyonunda piyasa değeri 2 milyon 175 bin 240 lira olan 14 bin 160 sahte parfüm ve 2 bin boş parfüm kutusu ele geçirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.
"Sahte Parfüm" operasyonunu İstanbul Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. Fatih ve Başakşehir'de "Merdiven Altı" olarak adlandırlan sağlıksız koşullarda parfüm ve sprey imalatı yapılan 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. 4 şüpheli "Kişilerin Hayatını ve Sağlığını Tehlikeye Sokacak Biçimde Üretim Yapmak" suçundan yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda; piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 14 bin 160 sahte parfüm ve 2 bin boş parfüm kutusu ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin 2 milyon 175 bin 240 lira olduğu ifade edildi. Polis kameralarına yansıyan operasyonda ele geçirilen sahte parfümler ve suç unsurları İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.