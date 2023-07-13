Sahte pasaport çetesine operasyon! İşte böyle yakalandılar… | Video 13.07.2023 | 11:16 Sahte pasaport, kimlik, ehliyet ve sahte oturum izni imal ederek para karşılığı satan bir çete operasyonla çökertildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

"Sahtecilik" operasyonunu İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. Sahte pasaport, sahte kimlik, sahte ehliyet ve sahte oturum izni başta olmak üzere çok sayıda sahte belgeyi imal ederek para karşılığında satan bir çeteye operasyon yapıldı. İstanbul merkezli olarak Ankara, Kayseri, Bursa, Tekirdağ ve Gaziantep'te düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 10 çete üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Çete üyelerinin, imal ettikleri sahte belgeleri ve sahte evrakları adreslere kargo ile gönderdikleri ifade edildi.