Sahte pasaportlarla yakalandılar! İmal edip satıyorlardı... | Video 14.04.2023 | 15:49 İstanbul’da sahte pasaport imal eden ve satançeteye yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü Polisleri; Şişli'de ve Fatih'te sahte pasaport ve belge hazırlanan 2 adrese baskın yaptı.

Yabancı uyruklu H.M.H., R.B., M.A, B.A. ve R.B. gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda sahte pasaportlar, bir ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 4 yazıcı, 2 kaplama cihazı, mor ışık cihazı, baskı aleti, 2 mühür, numaratör, sahte vize yaprakları ele geçirildi.