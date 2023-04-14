Sahte pasaportlarla yakalandılar! İmal edip satıyorlardı... | Video
İstanbul’da sahte pasaport imal eden ve satançeteye yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü Polisleri; Şişli'de ve Fatih'te sahte pasaport ve belge hazırlanan 2 adrese baskın yaptı.
Yabancı uyruklu H.M.H., R.B., M.A, B.A. ve R.B. gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda sahte pasaportlar, bir ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 4 yazıcı, 2 kaplama cihazı, mor ışık cihazı, baskı aleti, 2 mühür, numaratör, sahte vize yaprakları ele geçirildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:20
Sahte pasaportlarla yakalandılar! İmal edip satıyorlardı... | Video 14.04.2023 | 15:49
02:19
'Kökünü Kurutma' operasyonu: 70 gözaltı | Video 14.04.2023 | 15:47
00:13
Hakim savcıları taşıyan servis aracı kaza yaptı! | Video 14.04.2023 | 15:34
01:23
00:54
Balıkesir’deki cinayet anları güvenlik kamerasına yansıdı | Video 14.04.2023 | 15:05
07:57
06:42
03:18
180 bin TL'ye elde ettiği görüntülerle eski eşinden şikayetçi oldu | Video 14.04.2023 | 13:46
02:22
Siirt'te 1 kilo 600 gram metamfetamine 2 tutuklama | Video 14.04.2023 | 13:28
01:39
Makas attı, trafiği birbirine kattı: 2 yaralı | Video 14.04.2023 | 13:24
01:41
Elazığ’da kış uykusundan uyanan bozayılar böyle görüntülendi | Video 14.04.2023 | 13:24
05:00
Bisikletli hırsız klima hortumlarını çaldı | Video 14.04.2023 | 11:50
01:39
05:35
Nevşehir’de kökünü kurutma operasyonu: 70 gözaltı | Video 14.04.2023 | 11:42
03:51
03:16
Erzurum'daki cinayetin şüphelisi, Tekirdağ'da yakalandı | Video 14.04.2023 | 11:32
04:40
Açılışa günler kala Kız Kulesi'nin son hali böyle görüntülendi | Video 14.04.2023 | 11:16
00:21
03:11
Caddeler laleler ile donatıldı, oluşan görsel şölen dikkat çekti | Video 14.04.2023 | 11:17
04:06
Son Dakika: İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyon: 131 gözaltı | Video 14.04.2023 | 11:17