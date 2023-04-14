Video Yaşam Sahte pasaportlarla yakalandılar! İmal edip satıyorlardı... | Video
Sahte pasaportlarla yakalandılar! İmal edip satıyorlardı... | Video

Sahte pasaportlarla yakalandılar! İmal edip satıyorlardı... | Video

14.04.2023 | 15:49

İstanbul’da sahte pasaport imal eden ve satançeteye yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü Polisleri; Şişli'de ve Fatih'te sahte pasaport ve belge hazırlanan 2 adrese baskın yaptı.

Yabancı uyruklu H.M.H., R.B., M.A, B.A. ve R.B. gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda sahte pasaportlar, bir ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 4 yazıcı, 2 kaplama cihazı, mor ışık cihazı, baskı aleti, 2 mühür, numaratör, sahte vize yaprakları ele geçirildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sahte pasaportlarla yakalandılar! İmal edip satıyorlardı... | Video 00:20
Sahte pasaportlarla yakalandılar! İmal edip satıyorlardı... | Video 14.04.2023 | 15:49
’Kökünü Kurutma’ operasyonu: 70 gözaltı | Video 02:19
'Kökünü Kurutma' operasyonu: 70 gözaltı | Video 14.04.2023 | 15:47
Hakim savcıları taşıyan servis aracı kaza yaptı! | Video 00:13
Hakim savcıları taşıyan servis aracı kaza yaptı! | Video 14.04.2023 | 15:34
Bıçakla girdiği marketten kasadaki 6 bin 500 TL’yi aldı; O anlar kamerada | Video 01:23
Bıçakla girdiği marketten kasadaki 6 bin 500 TL'yi aldı; O anlar kamerada | Video 14.04.2023 | 15:05
Balıkesir’deki cinayet anları güvenlik kamerasına yansıdı | Video 00:54
Balıkesir’deki cinayet anları güvenlik kamerasına yansıdı | Video 14.04.2023 | 15:05
Sultanbeyli’de su birikintisine düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti | Video 07:57
Sultanbeyli’de su birikintisine düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti | Video 14.04.2023 | 13:35
İstinat duvarı apartmanın içine çökmüştü, bu görüntüler hasarın boyutunu gözler önüne serdi | Video 06:42
İstinat duvarı apartmanın içine çökmüştü, bu görüntüler hasarın boyutunu gözler önüne serdi | Video 14.04.2023 | 13:28
180 bin TL’ye elde ettiği görüntülerle eski eşinden şikayetçi oldu | Video 03:18
180 bin TL'ye elde ettiği görüntülerle eski eşinden şikayetçi oldu | Video 14.04.2023 | 13:46
Siirt’te 1 kilo 600 gram metamfetamine 2 tutuklama | Video 02:22
Siirt'te 1 kilo 600 gram metamfetamine 2 tutuklama | Video 14.04.2023 | 13:28
Makas attı, trafiği birbirine kattı: 2 yaralı | Video 01:39
Makas attı, trafiği birbirine kattı: 2 yaralı | Video 14.04.2023 | 13:24
Elazığ’da kış uykusundan uyanan bozayılar böyle görüntülendi | Video 01:41
Elazığ’da kış uykusundan uyanan bozayılar böyle görüntülendi | Video 14.04.2023 | 13:24
Bisikletli hırsız klima hortumlarını çaldı | Video 05:00
Bisikletli hırsız klima hortumlarını çaldı | Video 14.04.2023 | 11:50
Konya’da kaçakçılık operasyonu: Fırındaki valizden kaçak telefonlar çıktı | Video 01:39
Konya'da kaçakçılık operasyonu: Fırındaki valizden kaçak telefonlar çıktı | Video 14.04.2023 | 11:51
Nevşehir’de kökünü kurutma operasyonu: 70 gözaltı | Video 05:35
Nevşehir’de kökünü kurutma operasyonu: 70 gözaltı | Video 14.04.2023 | 11:42
Annesini öldürüp, babasını yaralayan cani, evlat adliyeye sevk edildi | Video 03:51
Annesini öldürüp, babasını yaralayan cani, evlat adliyeye sevk edildi | Video 14.04.2023 | 11:27
Erzurum’daki cinayetin şüphelisi, Tekirdağ’da yakalandı | Video 03:16
Erzurum'daki cinayetin şüphelisi, Tekirdağ'da yakalandı | Video 14.04.2023 | 11:32
Açılışa günler kala Kız Kulesi’nin son hali böyle görüntülendi | Video 04:40
Açılışa günler kala Kız Kulesi'nin son hali böyle görüntülendi | Video 14.04.2023 | 11:16
Motosikletli sürücü caddenin ortasında bekleyen otomobile böyle çarptı | Video 00:21
Motosikletli sürücü caddenin ortasında bekleyen otomobile böyle çarptı | Video 14.04.2023 | 11:26
Caddeler laleler ile donatıldı, oluşan görsel şölen dikkat çekti | Video 03:11
Caddeler laleler ile donatıldı, oluşan görsel şölen dikkat çekti | Video 14.04.2023 | 11:17
Son Dakika: İstanbul’da suç örgütüne yönelik operasyon: 131 gözaltı | Video 04:06
Son Dakika: İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyon: 131 gözaltı | Video 14.04.2023 | 11:17

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA