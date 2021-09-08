Video Yaşam Sahte polis kimliğiyle gasp anı kamerada | Video

Sahte polis kimliğiyle gasp anı kamerada | Video

Sahte polis kimliğiyle gasp anı kamerada | Video
08.09.2021 | 14:33

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İstanbul Esenyurt’ta bastırdıkları sahte polis kimlikleri ile kendilerini polis olarak tanıtan iki şüpheli, hedeflerine koydukları İran uyruklu 3 kişiyi GBT sorgulaması bahanesiyle gasp etti. Polis sandıkları kişiler tarafından telefonları alınan kişiler durumdan şüphelenerek gittikleri karakolda şok eden gerçeği öğrendi. Yaşanan olaya ilişkin inceleme başlatan Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekipleri, saatler süren güvenlik kamerası çalışmasının ardından Orhan D. ve Uğur D. isimli iki şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

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Olay İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Mehterçeşme Mahallesi'nde 5 Eylül Pazar günü akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sahte polis kimliği bastıran iki şüpheli, önceden belirledikleri İran uyruklu 3 kişiyi gasp etmek için otomobillerine binip bir süre takip ettikleri grubun aracının önünü kesti. Şüpheliler, yanlarında getirdikleri sahte polis kimliği ve tabancalarını gösterip kendilerini polis olarak tanıttıktan sonra GBT sorgulaması bahanesiyle otomobilden aşağı indirdikleri İranlı kişilerin kimlik ve telefonlarını vermelerini istedi.

Şüpheliler, tıpkı polis gibi üst taramasını yaptıkları kişilerin cep telefonlarını, pasaportlarını ve miktar paralarını aldıktan sonra "inceleme altına alınacak" diyerek olay yerinden uzaklaştı. Cebindeki paraları dahi alınan kişiler, durumdan şüphelenerek soluğu karakolda aldı. İranlılar şok gerçeği karakolda öğrenirken Esenyurt Polisi ise yaşanan olaya ilişkin inceleme başlattı.

SAATLER SÜREN ÇALIŞMA SONUNDA YAKALANDILAR
Olayın gerçekleştiği alanda çalışma başlatan Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekipleri, gaspçıların kullandığı aracın plakasından yola çıkarak şüphelilerin kimliğini tespit etti. Kimlikleri belirlenen Orhan D. ve Uğur D. isimli şüpheliler, Esenyurt Polisi'nin operasyonuyla saklandıkları adreste kıskıvrak yakalandı. Orhan D. ve Uğur D.'nin kaldığı adresi didik didik arayan ekipler, evde bulunan sahte polis kimliği, bir tabanca ve bik miktar uyuşturucu maddeye el koydu. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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