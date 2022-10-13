Video Yaşam Sahte polislerin Ukraynalıyı soyduğu anlar araç kamerasında | Video
Sahte polislerin Ukraynalıyı soyduğu anlar araç kamerasında | Video

Sahte polislerin Ukraynalıyı soyduğu anlar araç kamerasında | Video

13.10.2022 | 12:13

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sahte polislerin Ukraynalıyı soyduğu anlar araç kamerasında | Video 01:18
Sahte polislerin Ukraynalıyı soyduğu anlar araç kamerasında | Video 13.10.2022 | 12:13
Kendisini uyaran sürücüye palayla saldırgan kağıt toplayısı tutuklandı | Video 00:29
Kendisini uyaran sürücüye palayla saldırgan kağıt toplayısı tutuklandı | Video 13.10.2022 | 12:13
Camlarını kırdığı araçları soyan hırsız yakalandı | Video 01:25
Camlarını kırdığı araçları soyan hırsız yakalandı | Video 13.10.2022 | 12:13
Ambulansa yol vermeyen maganda korsan taksici çıktı | Video 00:19
Ambulansa yol vermeyen maganda korsan taksici çıktı | Video 13.10.2022 | 12:13
Tekirdağ Şarköy’de 1 ton sahte şarap ele geçirildi | Video 01:33
Tekirdağ Şarköy'de 1 ton sahte şarap ele geçirildi | Video 13.10.2022 | 11:35
Pompalı tüfekle Sakarya’yı ayağa kaldırmıştı: Eski polis olduğu ortaya çıktı! | Video 03:41
Pompalı tüfekle Sakarya'yı ayağa kaldırmıştı: Eski polis olduğu ortaya çıktı! | Video 13.10.2022 | 11:35
Beyin kanamasından öldüğü sanılıyordu, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı | Video 00:52
Beyin kanamasından öldüğü sanılıyordu, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı | Video 13.10.2022 | 11:33
Pendik’te park halindeki hafif ticari araç alev alev böyle yandı | Video 00:33
Pendik'te park halindeki hafif ticari araç alev alev böyle yandı | Video 13.10.2022 | 11:22
Halde korku dolu anlar... Park halindeki tır hareket edip başka bir araca böyle çarptı | Video 03:48
Halde korku dolu anlar... Park halindeki tır hareket edip başka bir araca böyle çarptı | Video 13.10.2022 | 10:57
Lüks araç çetesinden büyük vurgun! Tek gecede 9 araçtan hırsızlık yaptılar | Video 04:35
Lüks araç çetesinden büyük vurgun! Tek gecede 9 araçtan hırsızlık yaptılar | Video 13.10.2022 | 10:20
Müge Anlı’da cinayet itirafı sonrası küçük Meryem’in annesinin sevgilisi Recep Aldemir tutuklandı | Video 07:20
Müge Anlı'da cinayet itirafı sonrası küçük Meryem'in annesinin sevgilisi Recep Aldemir tutuklandı | Video 13.10.2022 | 10:30
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 13 Ekim 2022 Perşembe atv izle! | Video 09:49
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 13 Ekim 2022 Perşembe atv izle! | Video 13.10.2022 | 10:26
Adana polisi kanser hastasının 142 bin 500 dolarını alanları yakaladı | Video 00:32
Adana polisi kanser hastasının 142 bin 500 dolarını alanları yakaladı | Video 13.10.2022 | 10:17
Esenyurt’ta bir garip olay: Gençleri kovaladı, girdiği apartmanın yangın tüplerini alıp etrafa sıktı | Video 07:16
Esenyurt'ta bir garip olay: Gençleri kovaladı, girdiği apartmanın yangın tüplerini alıp etrafa sıktı | Video 13.10.2022 | 09:56
Küçükçekmece’de taksici terörü kamerada! Tartıştığı kişiye bıçak çekip aracı üzerine sürdü | Video 01:43
Küçükçekmece’de taksici terörü kamerada! Tartıştığı kişiye bıçak çekip aracı üzerine sürdü | Video 13.10.2022 | 09:54
Antalya’da dehşet! Yaşlı kadını sokak ortasında vurarak öldürdü | Video 04:18
Antalya'da dehşet! Yaşlı kadını sokak ortasında vurarak öldürdü | Video 13.10.2022 | 09:16
Bisikletli küçük çocuk ölümden saniyelerle kurtuldu... O anlar kamerada | Video 02:06
Bisikletli küçük çocuk ölümden saniyelerle kurtuldu... O anlar kamerada | Video 13.10.2022 | 09:23
Beykoz’da sürücülerin yumruklu kavgası kamerada | Video 00:37
Beykoz'da sürücülerin yumruklu kavgası kamerada | Video 13.10.2022 | 09:24
Ankara’da DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı | Video 00:38
Ankara’da DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı | Video 13.10.2022 | 09:09
Bursa’da kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı: 1 yaralı | Video 01:05
Bursa'da kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı: 1 yaralı | Video 13.10.2022 | 08:41

İstanbul Bağcılar’da Ukraynalı V.A.’nın aracını durdurup polis olduklarını öne süren kişiler arama yapma bahanesiyle 30 bin liraya yakın parayı alıp kaçtı. Polis araç kamerası kayıtlarını inceleyerek, şüphelilerin kimliklerini belirledi. Gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Bağcılar Güneşli'de polise ihbarda bulunan Ukrayna uyruklu V.A., otomobilinin polis olduğunu söyleyen kişiler tarafından durdurulduğunu, aramaya yapan 3 kişinin araçtaki bin 500 Euro parayı çaldığını anlattı.

Emniyete giden V.A. ifadesinde, "ben seyir halindeyken birileri durdurdu hakkında ihbar bar dediler. Arama yapacaklarını söylediler. Otomobili ararken araçta bulunan paramı çaldılar" dedi.

OLAY ANINI ARAÇ KAMERASI KAYDETTİ

V.A.'nın otomobilinde araç kamerası olduğu anlaşılınca, kayıtlar incelendi.

Görüntülerde V.A.'yı durduran şüphelilerin otomobilini park etmesini istedikleri, ardından aracı aradıkları görülüyor. Kamera görüntülerinden ve kullandıkları otomobilin plakasından kimlikleri tespit edilen şüpheliler, İran uyruklu Mohsen R.(41), Farhat K.(41) ve Karım B.(63) gözaltına alındı.

Şüphelilerle birlikte ele geçen çantanın gizli bölmesinin içinde çalınan bin 500 Euro ele geçirildi. Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin Bağcılar ve Esenler'de kendilerini polis gibi tanıtarak iki ayrı yağma olayı gerçekleştirdiği de tespit edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA