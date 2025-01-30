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Sahte rapor operasyonunda gözaltına alınan 17 kişi adliyeye çıkarıldı | Video

Sahte rapor operasyonunda gözaltına alınan 17 kişi adliyeye çıkarıldı | Video

30.01.2025 | 10:49

Bartın'da sahte rapor operasyonunda gözaltına alınan 17 kişi adliyeye makamlara çıkarıldı.

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Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 17 kişi Bartın Adliyesi'ne çıkarıldı.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 17 kişinin kamu kurum ve kuruluşları ile özel şirketler nezdinde nüfuz sahibi oldukları görünümü vererek, usulsüz sağlık raporları ile emeklilik işlemleri gerçekleştirdikleri, sahte sağlık raporları temin ederek ÖTV indiriminden faydalandıkları, işe yerleştirme vaadiyle haksız menfaat sağladıkları tespit edildi. Soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerin "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" ile suçlandığı öğrenildi.

Yoğun güvenlik tedbirleri arasında çıkarılan zanlılardan öncesinde dosyaları adliyeye götürüldü. Adliyedeki 17 kişi, savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor.

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