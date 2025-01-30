Sahte rapor operasyonunda gözaltına alınan 17 kişi adliyeye çıkarıldı | Video
Bartın'da sahte rapor operasyonunda gözaltına alınan 17 kişi adliyeye makamlara çıkarıldı.
Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 17 kişinin kamu kurum ve kuruluşları ile özel şirketler nezdinde nüfuz sahibi oldukları görünümü vererek, usulsüz sağlık raporları ile emeklilik işlemleri gerçekleştirdikleri, sahte sağlık raporları temin ederek ÖTV indiriminden faydalandıkları, işe yerleştirme vaadiyle haksız menfaat sağladıkları tespit edildi. Soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerin "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" ile suçlandığı öğrenildi.
Yoğun güvenlik tedbirleri arasında çıkarılan zanlılardan öncesinde dosyaları adliyeye götürüldü. Adliyedeki 17 kişi, savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:56
03:10
01:30
Adana'da silah kaçakçılarına şafak operasyonu: 11 şüpheli tutuklandı | Video 30.01.2025 | 10:08
03:30
02:15
Elazığ’da devrilen soba faciası: 1’i ağır 3 yaralı | Video 29.01.2025 | 14:31
00:46
Evden çamaşır makinesi çalan 4 şüpheli kayıplara karıştı | Video 29.01.2025 | 13:47
01:42
Zonguldak'ta jandarmadan operasyon: 2 gözaltı | Video 29.01.2025 | 13:46
03:53
07:31
00:14
Tekstil fabrikasını küle çeviren o patlama kamerada | Video 29.01.2025 | 13:18
04:49
00:46
Rapçi Blok3 hayranı için konserini yarıda kesti! 29.01.2025 | 11:46
09:06
01:48
'Bitirim 3'lü sohbet grubunda cinayet planı! 4 kişi tutuklandı | Video 29.01.2025 | 10:55
00:11
Hem motorundan hem de ehliyetinden oldu | Video 29.01.2025 | 10:37
01:11
01:42
Kurusıkı tabancayla kuyumcu soygunu girişimi; 1 tutuklama! | Video 29.01.2025 | 10:01
04:10
02:33
Eski çift arasında bıçaklı kavga! 1 ölü, 1 yaralı | Video 29.01.2025 | 09:15
01:24
Ümraniye'de otomobil yolcu otobüsüne çarptı: 2 yaralı | Video 29.01.2025 | 08:49