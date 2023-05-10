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Sahte savcı ev hanımlarını 2 milyon 250 bin dolandırdı | Video

Sahte savcı ev hanımlarını 2 milyon 250 bin dolandırdı | Video

10.05.2023 | 11:48

İstanbul Bağcılar’da telefonla aradığı iki ev hanımına kendisini savcı olarak tanıtıp 2 milyon 250 bin liralık ziynet eşyasını alan dolandırıcı Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Şüphelinin yapılan üst aramasında 250 bin liralık ziynet eşyası ele geçirildi.

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Bağcılar'da 37 yaşındaki ev hanımı P.B.'yi arayan ve kendisini savcı olarak tanıtıp 'adınız FETÖ'ye karıştı biz şüphelilere yönelik operasyon yapacağız o zamana kadar evinizdeki ziynet eşyalarını bizim teslim almamız gerekiyor' dedi. Telefondaki kişinin söylediklerine inanan kadın evindeki tüm ziynet eşyasını toparlayıp bir çantaya koydu. Ardından dolandırıcının yönlendirmesiyle gelen kişiye içerisine 2 milyon liralık ziynet eşyası bulunan çantayı teslim etti. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan kadın hemen durumu polise bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.

ÜZERİNDEN 250 BİN LİRALIK ALTIN ÇIKTI

Yapılan çalışmalar sonrasında kamera görüntülerinden şüpheli Vedat D.'nin kimliği tespit edildi. Esenler'de saklandığı adreste gözaltına alınan şüpheli Vedat D'nin yapılan üst aramasında 250 bin liralık ziynet eşyası bulundu. Dolandırıcılık Büro ekipleri o ziynet eşyalarının da bir süre önce yine aynı yöntemle dolandırılan ev hanımı S.E.'ye (66) ait olduğunu tespit etti.
2 ev hanımını 2 milyon 250 bin liralık dolandıran şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin daha önceden 4 ayrı suç kaydının olduğu öğrenildi.

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