Sahte savcı inşaat işçisi çıktı | Video 15.03.2023 | 11:04 İstanbul’da telefon dolandırıcılığına bir yenisi daha eklendi. Kendisini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcı telefonla aradığı iki kadından yaklaşık 400 bin lira aldı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri inşaat işçisi olduğu öğrenilen şüpheli Nejdet T.’yi gözaltına aldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kadıköy'de ikamet eden 67 yaşındaki A.N.B.'yi, 30 Ocak 2023 günü kendisini polis olarak tanıtan bir kişi aradı. Telefondaki kişi, yaşlı kadına, hesaplarının terör örgütleri tarafından kullanıldığını, operasyon düzenleyeceklerini, operasyon bitene kadar banka ve evdeki paraları kendisine vermesini istedi.

Korkuya kapılan kadın, telefondaki kişinin talimatlarına uydu ve evine gelen kişiye 150 bin TL'sini verdi. Aradan zaman geçmesine rağmen aranmayan A.N.B., yaşadıklarını bir yakınına anlattı.

Yakını, polisin telefonla para istemeyeceğini söyleyerek dolandırılmış olabileceğini söyledi. Polisi arayan A.N.B., dolandırıldığını anladı. Kendisini dolandıran kişiden şikayetçi oldu. Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yapılan başvurunun ardından çalışma başlattı.

KAMERALARA YAKALANAN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kamera görüntülerinden dolandırıcının inşaat işçisi Nejdet T. olduğu belirlendi. Emniyette 6 suç kaydı olan Nejdet T'nin aynı yöntemle Güngören'de yaşayan F.M. (46) adlı kadını da 250 bin TL dolandırdığı belirlendi. Nejdet T., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.