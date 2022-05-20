Video Yaşam Sahte savcıdan telefon vurgunu: 83 yaşındaki adamdan 1.2 milyon aldılar | Video
Sahte savcıdan telefon vurgunu: 83 yaşındaki adamdan 1.2 milyon aldılar | Video

Sahte savcıdan telefon vurgunu: 83 yaşındaki adamdan 1.2 milyon aldılar | Video

20.05.2022 | 10:20

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İstanbul Beşiktaş’ta 83 yaşındaki adamı telefonla arayarak kendisini savcı olarak tanıtan dolandırıcılar yaşlı adamdan yaklaşık 1 milyon 200 bin lirayı alıp kaçtı. Yaşlı adam dolandırıldığını anlayınca ihbar üzerine harekete geçen Dolandırıcılık Büro Amirliği Ekipleri şüpheli Mustafa T.’yi dolandırıcılıktan elde ettiği düşünülen bir miktar para İle gözaltına aldı. Şüpheli adliyeye sevk edilirken olay anına dair görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde yaşlı adamın kendi elleriyle binlerce lira orasını götürüp dolandırıcıya teslim ettiği görülüyor.

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Beşiktaş'ta geçtiğimiz Salı günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. 83 Yaşında emekli Y.B.U.'yu telefon İle arayan bir kişi kendisinin savcı olduğunu söyleyip konuya girdi. Hakkında bir suç örgütü yüzünden soruşturma başlatıldığı ve o örgüte kendilerinin operasyon yapacağı ancak operasyon süresince evindeki tüm değerli eşyalarının güvende olması için paraları kendisine getirmesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine yaşlı adam evindeki 67 bin Euro ve ne kadar ziynet eşyası varsa alıp bir poşete koydu.

1.2 MİLYONU ELLERİ İLE TESLİM ETTİ

Kendisini yönlendiren dolandırıcı İle sokakta buluşup yaklaşık 1 milyon 200 bin lirayı kendi elleriyle teslim etti. Parayı alır almaz şüpheli kayıplara karıştı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan yaşlı adam hemen Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliğine koştu. Dolandırıcılık Masası ekipleri hızla harekete geçip kamera görüntülerini incelemeye başladı.

AYNI GÜN YAKALANDI

Yapılan çalışmalarda yaşlı adamdan parayı teslim alan kişinin Mustafa T. Olduğu tespit edildi. Kimliği tespit edilen şüpheli kısa bir süre sonra Bağcılar'da gözaltına alındı. Şüpheli ile birlikte dolandırıcılıktan elde ettiği değerlendirilen 75 bin liralık ziynet eşyası ve 2 bin Euro İle 54 Bin liraya el konuldu. Şüpheli Asayiş Şubedeki İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

OLAY ANI KAMERALARDA

Dolandırıcının yaşlı adamla bulup paraları aldığı anlara dair güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

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