Video Yaşam Sahte savcıya 900 bin lira kaptırdı | Video
Sahte savcıya 900 bin lira kaptırdı | Video

Sahte savcıya 900 bin lira kaptırdı | Video

21.01.2023 | 11:26

Pendik'te kendisini telefonla arayan ve adınız FETÖ’ye karıştı operasyon yapacağız diyen sahte savcıya inanan 76 yaşındaki emekli E.K. evine gelen dolandırıcıya elleriyle 900 bin lirasını teslim etti. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayınca polisi arayıp şikayet etti. Çalışma başlatan Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri kamera görüntülerinden kimliğini tespit ederek yakalanan dolandırıcı tutuklandı.

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Pendik'te ikamet eden emekli E.K.'nın 11 Ocak günü telefonu çaldı. Arayan kişi kendisinin savcı olduğunu söyleyip lafa girdi. E.K.'ya isminin FETÖ soruşturmasına karıştığını ve operasyon yapılacağını söyledi.

Bu operasyon sırasında evindeki nakit paraların güvende olması gerektiğini aktaran dolandırıcı E.K.'yı ikna etmeyi başardı. Bir süre sonra eve bir adam geldi E.K. evde ne kadar parası varsa bir poşete koyup sözde savcının yönlendirdiği kişiye teslim etti. Tam 900 bin lirasını elleriyle teslim eden E.K. çok geçmeden dolandırıldığını anladı.

KAMERAYA YAKALANDI

Hemen polise gidip ihbarda bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda eve geliş gidiş yapan şüpheli incelenen kamera görüntüleriyle tespit edildi.

TUTUKLANDI

Dolandırıcı Bahattin İ. Esenyurt'ta gözaltına alındı. Şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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