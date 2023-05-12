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Sahte site çetesinin liderinden şaşırtan ifade:

Sahte site çetesinin liderinden şaşırtan ifade: "Ben de mağdurum" | Video

12.05.2023 | 13:25

Sahte internet siteleri oluşturarak İzmir genelinde 450 kişiyi oltalama yöntemiyle 3 milyar lira dolandırdıkları tespit edilen çeteye yönelik operasyonda tutuklanan çete lideri Harun D., hesabında son 3 ayda 229 milyon TL'lik para akışı olmasına rağmen, suçlamaları reddettiği ve mağdur olduğunu söylediği öğrenildi.

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İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte internet sitesi oluşturup vatandaşları ağına düşüren ve oltalama yöntemiyle 450 kişiyi dolandıran şebekeyi çökertmeye yönelik çalışma yürüttü. Şüphelilerin, İzmir'de toplu taşımada kullanılan "İzmirim Kart" ulaşım kartlarına bakiye yüklemek amacıyla internet arama motorlarında ücretli reklam vererek en üst sıraya taşınan sahte siteler oluşturdukları, bu siteler aracılığıyla oltalama maksatlı sahte (phishing) sitelere kredi kartı bilgilerini yazarak kartlarından bilgileri ve rızaları dışında sanal pos hizmeti alan şirketler tarafından dolandırıcılık yaptıkları belirlendi. Düğmeye basan İzmir polisi, 4 Mayıs tarihinde 266 şüpheliyi yakalamaya yönelik İzmir merkezli 40 ilde hava destekli operasyon gerçekleştirdi. Havadan polis helikopteri ve özel harekat destekli eş zamanlı operasyonda toplam 192 şüpheli gözaltına alındı. Son yapılan aramalarla birlikte ise gözaltı sayısının 220'ye yükseldiği öğrenildi. Şüphelilerin, çeşitli illerde bulunan mağdurlardan elde edilen tutarların farklı şirket ve şahıs hesaplarına aktarılarak yaklaşık 3 milyar lira tutarında haksız kazanç sağladıkları, suça konu şirket hesaplarına giren paraların yine farklı şirket hesaplarına, kripto para firmalarına aktarıldığı veya döviz alımı yapılarak paranın izinin kaybettirilmeye çalışıldığı tespit edildi.

ÇETE LİDERİ: "BEN DE MAĞDURUM"
Gözaltındaki şüphelilerden 135'i, emniyetteki işlemleri sonrası serbest bırakıldı. 8 Mayıs'ta adliyeye sevk edilen şüphelilerden 49'u tutuklandı; 12 şüpheli elektronik kelepçe takılıp ev hapsi, 17'si adli kontrol şartı ve 7 şüpheli ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Çete lideri Harun D.'nin, gelen parayı alt hesaplara çevirerek akladığı ayrıca yasa dışı bahis oynayan kişiler temin ettiği belirlendi. Harun D.'nin dolandırıcılıktan elde edilen parayı, kurdukları şirket üzerinden akladığının da tespit edildiği kaydedildi. Harun D.'nin emniyetteki ifadesinde kendisinin de mağdur olduğunu, 8 bin 500 TL karşılığında şirket kurduğunu, olaylarla ilgisinin bulunmadığını söylediği kaydedildi. Buna rağmen Harun D.'nin şirket hesabında son 3 ay içerisinde 229 milyon TL'lik para akışının döndüğünün tespit edildiği belirtildi.

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