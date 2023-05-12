Sahte site çetesinin liderinden şaşırtan ifade: "Ben de mağdurum" | Video
Sahte internet siteleri oluşturarak İzmir genelinde 450 kişiyi oltalama yöntemiyle 3 milyar lira dolandırdıkları tespit edilen çeteye yönelik operasyonda tutuklanan çete lideri Harun D., hesabında son 3 ayda 229 milyon TL'lik para akışı olmasına rağmen, suçlamaları reddettiği ve mağdur olduğunu söylediği öğrenildi.
ÇETE LİDERİ: "BEN DE MAĞDURUM"
Gözaltındaki şüphelilerden 135'i, emniyetteki işlemleri sonrası serbest bırakıldı. 8 Mayıs'ta adliyeye sevk edilen şüphelilerden 49'u tutuklandı; 12 şüpheli elektronik kelepçe takılıp ev hapsi, 17'si adli kontrol şartı ve 7 şüpheli ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Çete lideri Harun D.'nin, gelen parayı alt hesaplara çevirerek akladığı ayrıca yasa dışı bahis oynayan kişiler temin ettiği belirlendi. Harun D.'nin dolandırıcılıktan elde edilen parayı, kurdukları şirket üzerinden akladığının da tespit edildiği kaydedildi. Harun D.'nin emniyetteki ifadesinde kendisinin de mağdur olduğunu, 8 bin 500 TL karşılığında şirket kurduğunu, olaylarla ilgisinin bulunmadığını söylediği kaydedildi. Buna rağmen Harun D.'nin şirket hesabında son 3 ay içerisinde 229 milyon TL'lik para akışının döndüğünün tespit edildiği belirtildi.
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