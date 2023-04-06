Sahte site üzerinden TOGG satın almak isteyen 21 kişiyi dolandıran 3 şüpheli tutuklandı | Video 06.04.2023 | 10:24 Mersin polisi kurdukları sahte internet sitesinden Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'u satın almak isteyen 21 kişiyi dolandırdığı tespit edilen 3 şüpheliyi yakalarak tutuklanmasını sağladı. Bütün şüpheli banka hesaplarında bulunan toplamda 1 milyon 316 bin 500 TL tutara bloke koyduran polis, TOGG almak isterken mağdur duruma düşen vatandaşların parasını kurtardı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına müracaatta bulunan mağdur E.E'nin yerli otomobil TOGG aracı satın almak için oluşturulan sahte internet sitesine kayıt oluşturarak verilen banka hesabına 60 bin TL yatırdığını bildirmesi üzerine harekete geçti. Ekiplerin yaptığı çalışmada ,müştekinin para yatırdığı hesap sahibi firma yetkilisinin Y.Ç olduğu tespit edildi. Polis şahsın hesabına bloke koydurtarak para çekimi engelledi. Bu sırada tedbir alan polis parayı hesap sahibi Y.Ç ile birlikte çekmeye gelen O.T'yi ardından da onları yönlendiren E. M'yi Ankara'da yakaladı. Gözaltına alınan 3 şüpheli Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.Şüphelilerin banka hesaplarına yönelik çalışma yapan polis, benzer şekilde farklı illerden 21 şahsın daha para yatırdığı tespit etti. Bütün şüpheli banka hesaplarında bulunan toplamda 1 milyon 316 bin 500 TL tutara bloke koyduran polis, TOGG almak isterken mağdur duruma düşen vatandaşların parasını kurtardı. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan şüpheliler Y. Ç., O.T. ve E. M. adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.Öteydan Şüpheli hesap sahiplerinden S.K'nın İstanbul ilinde yakalandığı ancak çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest kaldığı öğrenildi.