Sahte site üzerinden TOGG satın almak isteyen 21 kişiyi dolandıran 3 şüpheli tutuklandı | Video
Mersin polisi kurdukları sahte internet sitesinden Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'u satın almak isteyen 21 kişiyi dolandırdığı tespit edilen 3 şüpheliyi yakalarak tutuklanmasını sağladı. Bütün şüpheli banka hesaplarında bulunan toplamda 1 milyon 316 bin 500 TL tutara bloke koyduran polis, TOGG almak isterken mağdur duruma düşen vatandaşların parasını kurtardı.
21 KİŞİ PARA YATIRMIŞ, 1 MİLYON 316 BİN 500 TL'YE BLOKE KONULDU
Şüphelilerin banka hesaplarına yönelik çalışma yapan polis, benzer şekilde farklı illerden 21 şahsın daha para yatırdığı tespit etti. Bütün şüpheli banka hesaplarında bulunan toplamda 1 milyon 316 bin 500 TL tutara bloke koyduran polis, TOGG almak isterken mağdur duruma düşen vatandaşların parasını kurtardı. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan şüpheliler Y. Ç., O.T. ve E. M. adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Öteydan Şüpheli hesap sahiplerinden S.K'nın İstanbul ilinde yakalandığı ancak çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest kaldığı öğrenildi.
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