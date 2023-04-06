Video Yaşam Sahte site üzerinden TOGG satın almak isteyen 21 kişiyi dolandıran 3 şüpheli tutuklandı | Video
Sahte site üzerinden TOGG satın almak isteyen 21 kişiyi dolandıran 3 şüpheli tutuklandı | Video

Sahte site üzerinden TOGG satın almak isteyen 21 kişiyi dolandıran 3 şüpheli tutuklandı | Video

06.04.2023 | 10:24

Mersin polisi kurdukları sahte internet sitesinden Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'u satın almak isteyen 21 kişiyi dolandırdığı tespit edilen 3 şüpheliyi yakalarak tutuklanmasını sağladı. Bütün şüpheli banka hesaplarında bulunan toplamda 1 milyon 316 bin 500 TL tutara bloke koyduran polis, TOGG almak isterken mağdur duruma düşen vatandaşların parasını kurtardı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına müracaatta bulunan mağdur E.E'nin yerli otomobil TOGG aracı satın almak için oluşturulan sahte internet sitesine kayıt oluşturarak verilen banka hesabına 60 bin TL yatırdığını bildirmesi üzerine harekete geçti. Ekiplerin yaptığı çalışmada ,müştekinin para yatırdığı hesap sahibi firma yetkilisinin Y.Ç olduğu tespit edildi. Polis şahsın hesabına bloke koydurtarak para çekimi engelledi. Bu sırada tedbir alan polis parayı hesap sahibi Y.Ç ile birlikte çekmeye gelen O.T'yi ardından da onları yönlendiren E. M'yi Ankara'da yakaladı. Gözaltına alınan 3 şüpheli Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

21 KİŞİ PARA YATIRMIŞ, 1 MİLYON 316 BİN 500 TL'YE BLOKE KONULDU
Şüphelilerin banka hesaplarına yönelik çalışma yapan polis, benzer şekilde farklı illerden 21 şahsın daha para yatırdığı tespit etti. Bütün şüpheli banka hesaplarında bulunan toplamda 1 milyon 316 bin 500 TL tutara bloke koyduran polis, TOGG almak isterken mağdur duruma düşen vatandaşların parasını kurtardı. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan şüpheliler Y. Ç., O.T. ve E. M. adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Öteydan Şüpheli hesap sahiplerinden S.K'nın İstanbul ilinde yakalandığı ancak çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest kaldığı öğrenildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İşe girmek için sağlık raporu almaya gitti, kanser olduğunu öğrendi | Video 06:17
İşe girmek için sağlık raporu almaya gitti, kanser olduğunu öğrendi | Video 06.04.2023 | 10:40
Biga’da fabrika işçilerini taşıyan otobüs devrildi: 17 işçi yaralandı | Video 00:47
Biga'da fabrika işçilerini taşıyan otobüs devrildi: 17 işçi yaralandı | Video 06.04.2023 | 10:40
Ağır hasarlı bina çöktü, çevresindeki bina ve okul tahliye edildi | Video 01:28
Ağır hasarlı bina çöktü, çevresindeki bina ve okul tahliye edildi | Video 06.04.2023 | 10:23
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 6 Nisan 2023 Perşembe atv izle! | Video 05:52
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 6 Nisan 2023 Perşembe atv izle! | Video 06.04.2023 | 10:31
Sahte site üzerinden TOGG satın almak isteyen 21 kişiyi dolandıran 3 şüpheli tutuklandı | Video 00:34
Sahte site üzerinden TOGG satın almak isteyen 21 kişiyi dolandıran 3 şüpheli tutuklandı | Video 06.04.2023 | 10:24
3,4 milyarlık yasa dışı bahis ve para aklama operasyonunda 31 kişi daha adliyede | Video 01:54
3,4 milyarlık yasa dışı bahis ve para aklama operasyonunda 31 kişi daha adliyede | Video 06.04.2023 | 10:24
Evine 200 metre kala kalp krizi geçirdi, kaza yapıp hayatını kaybetti | Video 02:15
Evine 200 metre kala kalp krizi geçirdi, kaza yapıp hayatını kaybetti | Video 06.04.2023 | 10:24
Ağrı’da uyuşturucu operasyonu: 16 tutuklama | Video 02:16
Ağrı’da uyuşturucu operasyonu: 16 tutuklama | Video 06.04.2023 | 10:20
Mersin´de alçı yüklü tırın dorsesi yandı | Video 00:26
Mersin´de alçı yüklü tırın dorsesi yandı | Video 06.04.2023 | 10:20
Kadıköy’de ev sahibinin kardeşinden kiracıya ’evden çık’ dayağı! O anlar kamerada | Video 06:08
Kadıköy'de ev sahibinin kardeşinden kiracıya 'evden çık' dayağı! O anlar kamerada | Video 06.04.2023 | 10:02
İstanbul’da YTS operasyonu: 16 gözaltı | Video 00:54
İstanbul’da YTS operasyonu: 16 gözaltı | Video 06.04.2023 | 09:32
El arabası lastiğine hava basarken canından oluyordu! O anlar kamerada | Video 02:22
El arabası lastiğine hava basarken canından oluyordu! O anlar kamerada | Video 06.04.2023 | 09:04
Deprem bölgesinden dönen belediye personellerini taşıyan otobüs devrildi: 3 ölü, 14 yaralı | Video 02:08
Deprem bölgesinden dönen belediye personellerini taşıyan otobüs devrildi: 3 ölü, 14 yaralı | Video 06.04.2023 | 08:28
Beyoğlu’nda 5 katlı binada çökme: Yol, araç ve tramvay trafiğine kapatıldı! | Video 01:49
Beyoğlu'nda 5 katlı binada çökme: Yol, araç ve tramvay trafiğine kapatıldı! | Video 06.04.2023 | 08:16
Kahramanmaraş’ta tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı | Video 01:00
Kahramanmaraş’ta tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı | Video 06.04.2023 | 08:15
Manavgat’ta afetzedelerin yaraları sarıldı! Yangın sonrası yeniden ayağa kaldırıldı | Video 05:45
Manavgat'ta afetzedelerin yaraları sarıldı! Yangın sonrası yeniden ayağa kaldırıldı | Video 05.04.2023 | 21:44
Başkan Erdoğan: İsrail’in Mescid-i Aksa saldırısı zulüm ve provokasyondur | VİDEO 19:04
Başkan Erdoğan: İsrail'in Mescid-i Aksa saldırısı zulüm ve provokasyondur | VİDEO 05.04.2023 | 20:54
Depremzedelerin evlerine dadanan 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı | Video 00:12
Depremzedelerin evlerine dadanan 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı | Video 05.04.2023 | 16:33
Çeşme açıklarında hortum! | Video 00:31
Çeşme açıklarında hortum! | Video 05.04.2023 | 15:44
İran uyruklu şüphelilerin midelerinden uyuşturucu çıktı | Video 00:34
İran uyruklu şüphelilerin midelerinden uyuşturucu çıktı | Video 05.04.2023 | 15:57

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA