Video Yaşam Sahte üsteğmen yaşlı adamı 59 bin lira dolandırdı | Video
Sahte üsteğmen yaşlı adamı 59 bin lira dolandırdı | Video

Sahte üsteğmen yaşlı adamı 59 bin lira dolandırdı | Video

18.12.2024 | 10:49

Denizli’nin Tavas ilçesinde yaşlı adamı ‘evindeki paraların sahte olduğu’ yalanıyla kandırarak 59 bin 600 TL dolandıran sahte üsteğmen, JASAT dedektiflerinin takibi sonucu Aydın’da yakalandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre; Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Yahşiler Mahallesi'nde ikamet eden 85 yaşındaki Ramazan F. ile kendisini üsteğmen olarak tanıtarak irtibata geçen şüpheli, yaşlı adamı dolandırıcılık olayına karıştığını yalanıyla korkuttu. Ramazan F.'ye evinde bulunan paraların sahte olduğunu ve inceleme yapılması için kendisine vermesi gerektiğini söyleyerek ikna eden şüpheli, yaşlı adamın 59 bin 600 TL'sini alarak kayıplara karıştı. Sahte askeri personelin geri dönmemesi üzerine dolandırıldığını anlayan yaşlı adam, Denizli İl Jandarma Komutanlığına ihbarda bulundu.

Yaşlı adamı dolandıran şüphelinin yakalanması amacıyla jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Tavas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kapsamlı bir araştırma başlatıldı. Tavas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, dolandırıcılık olayı gerçekleştiren şüphelinin 30 yaşındaki Mazlum D. olduğu tespit edildi. Jandarma ekiplerinin başarılı operasyon sonucunda Aydın'daki adresinde yakalanan Mazlum D., gözaltına alındı. Mazlum D.'nin adresinde yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca ve dolandırıcılığa konu materyaller ele geçirildi.

Jandarmadaki sorgusu tamamlanan Mazlum D., Tavas Adliyesine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İnternet kafe çıkışı tekme ve yumruklar havada uçuştu! O anlar kamerada | Video 00:56
İnternet kafe çıkışı tekme ve yumruklar havada uçuştu! O anlar kamerada | Video 18.12.2024 | 11:35
İzmir Narkotik’ten uyuşturucu temizliği: 24 tutuklama | Video 01:05
İzmir Narkotik'ten uyuşturucu temizliği: 24 tutuklama | Video 18.12.2024 | 11:33
Siirt’te araba koltuk döşemesine gizlenmiş 8 kilo uyuşturucu ele geçirildi | Video 00:29
Siirt’te araba koltuk döşemesine gizlenmiş 8 kilo uyuşturucu ele geçirildi | Video 18.12.2024 | 10:57
Sahte üsteğmen yaşlı adamı 59 bin lira dolandırdı | Video 01:00
Sahte üsteğmen yaşlı adamı 59 bin lira dolandırdı | Video 18.12.2024 | 10:49
Mersin polisinden ’Ajans’ operasyonu: 16 tutuklama | Video 02:00
Mersin polisinden 'Ajans' operasyonu: 16 tutuklama | Video 18.12.2024 | 10:33
Sevgilisi hastaneye kaldırılınca büfeyi bastı: Sahte içki sattın deyip küfürler savurdu! | Video 01:01
Sevgilisi hastaneye kaldırılınca büfeyi bastı: "Sahte içki sattın" deyip küfürler savurdu! | Video 18.12.2024 | 10:32
Mukbang Akımı neredeyse can alacaktı! Sosyal medya fenomeni Efecan Kültür hastanelik oldu | Video 06:24
Mukbang Akımı neredeyse can alacaktı! Sosyal medya fenomeni Efecan Kültür hastanelik oldu | Video 18.12.2024 | 10:14
Başakşehir’de otobüsün yayalara çarptığı kaza anının yeni görüntüsü ortaya çıktı | Video 02:31
Başakşehir’de otobüsün yayalara çarptığı kaza anının yeni görüntüsü ortaya çıktı | Video 18.12.2024 | 09:01
Esenyurt’ta çatal kaşık üretimi yapan fabrika alev alev yandı | Video 06:09
Esenyurt'ta çatal kaşık üretimi yapan fabrika alev alev yandı | Video 18.12.2024 | 09:01
Eren Peker cinayetinde ses kayıtları ortaya çıktı: Eren öldü işi gücü bırakın! | Video 05:16
Eren Peker cinayetinde ses kayıtları ortaya çıktı: "Eren öldü işi gücü bırakın!" | Video 17.12.2024 | 16:10
Ambulansı yumrukladı, sağlık personeline saldırdı! İşte o anlar | Video 01:41
Ambulansı yumrukladı, sağlık personeline saldırdı! İşte o anlar | Video 17.12.2024 | 15:44
Samsun’da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 15 yaralı | Video 00:58
Samsun'da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 15 yaralı | Video 17.12.2024 | 14:18
Tekirdağ’da 666 kaçak kuş ele geçirildi! | Video 00:43
Tekirdağ'da 666 kaçak kuş ele geçirildi! | Video 17.12.2024 | 13:16
Aydın’da, toprağa gömülü 2,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi | Video 01:01
Aydın'da, toprağa gömülü 2,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi | Video 17.12.2024 | 12:24
31 ayrı suçtan 31 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan kişiye operasyon | Video 00:39
31 ayrı suçtan 31 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan kişiye operasyon | Video 17.12.2024 | 12:15
Kuyumcuyu soyamadılar, bakkalın 2 bin lirasını gasbettiler! O anlar kamerada | Video 01:49
Kuyumcuyu soyamadılar, bakkalın 2 bin lirasını gasbettiler! O anlar kamerada | Video 17.12.2024 | 11:04
SON DAKİKA: Boğaz’da tur teknesinde korkutan yangın! | Video 01:34
SON DAKİKA: Boğaz’da tur teknesinde korkutan yangın! | Video 17.12.2024 | 10:51
Lokantada boğazına yiyecek kaçan müşteriyi heimlich manevrasıyla garson kurtardı! O anlar kamerada | Video 01:39
Lokantada boğazına yiyecek kaçan müşteriyi heimlich manevrasıyla garson kurtardı! O anlar kamerada | Video 17.12.2024 | 10:44
Trafikteki tartışmada öldürülen Eren’in son görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:15
Trafikteki tartışmada öldürülen Eren'in son görüntüleri ortaya çıktı | Video 16.12.2024 | 15:31
İETT otobüsünde kavga kamerada: Dursaydın seni öldürecektim diyerek tehditler savurdu | Video 00:35
İETT otobüsünde kavga kamerada: "Dursaydın seni öldürecektim” diyerek tehditler savurdu | Video 16.12.2024 | 15:01

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA