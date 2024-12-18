Sahte üsteğmen yaşlı adamı 59 bin lira dolandırdı | Video
Denizli’nin Tavas ilçesinde yaşlı adamı ‘evindeki paraların sahte olduğu’ yalanıyla kandırarak 59 bin 600 TL dolandıran sahte üsteğmen, JASAT dedektiflerinin takibi sonucu Aydın’da yakalandı.
Yaşlı adamı dolandıran şüphelinin yakalanması amacıyla jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Tavas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kapsamlı bir araştırma başlatıldı. Tavas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, dolandırıcılık olayı gerçekleştiren şüphelinin 30 yaşındaki Mazlum D. olduğu tespit edildi. Jandarma ekiplerinin başarılı operasyon sonucunda Aydın'daki adresinde yakalanan Mazlum D., gözaltına alındı. Mazlum D.'nin adresinde yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca ve dolandırıcılığa konu materyaller ele geçirildi.
Jandarmadaki sorgusu tamamlanan Mazlum D., Tavas Adliyesine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
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