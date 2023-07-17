Video Yaşam “Sahtecilik” çetesi böyle çökertildi… İşte operasyonda ele geçirilenler… | Video
“Sahtecilik” çetesi böyle çökertildi… İşte operasyonda ele geçirilenler… | Video

“Sahtecilik” çetesi böyle çökertildi… İşte operasyonda ele geçirilenler… | Video

17.07.2023 | 11:00

İstanbul’da imal ettikleri sahte evrakları ve sahte belgeleri 10 bin ile 30 bin dolar arasında fiyatlara satan ve kargo ile alıcılarına ulaştıran çete çökertildi. İşte o çetenin çökertilme anı ve operasyonda ele geçirilenler…

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"Sahtecilik" operasyonunu İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. Yerli ve yabancı uyruklu kişilere 10 bin ile 30 bin dolar arasında fiyatlara sahte pasaport, sahte kimlik, sahte ehliyet ve sahte oturum kartı imal eden ve satan sekiz kişilik çete çökertildi.

Çetenin üyelerinin sahte evrakları ve sahte belgeleri kargo aracılığı ile yurt içi ve yurt dışındaki alıcılarına ulaştırdıkları tespit edildi. İstanbul, Ankara, Kayseri, Bursa, Tekirdağ ve Gaziantep İlleri'nde eş zamanlı operasyon yapılan adreslerde 373 sahte pasaport, 288 sahte kimlik, beş kart basma cihazı, iki kart baskı makinesi, beş yazıcı, beş kimlik kaplama cihazı, beş kesme makinesi, iki fotokopi makinesi, iki kart okuma cihazı, beş mor ışık cihazı, iki ruhsatsız tabanca, sahte ehliyet ve sahte oturum kartları ile söz konusu sahte evrak ve sahte belgelerin yapımında kullanılan üç bilgisayar ve çok sayıda materyal ele geçirildi.

"Sahtecilik" suçundan ötürü adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Diğer dört şüpheli ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Operasyonda ele geçirilen suç unsurları İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.

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