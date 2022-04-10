Video Yaşam Sahur vaktinde geldiği marketten muz kasasını çalıp yoluna devam etti | Video
Sahur vaktinde geldiği marketten muz kasasını çalıp yoluna devam etti | Video

Sahur vaktinde geldiği marketten muz kasasını çalıp yoluna devam etti | Video

10.04.2022 | 09:59

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sahur vaktinde geldiği marketten muz kasasını çalıp yoluna devam etti | Video 02:31
Sahur vaktinde geldiği marketten muz kasasını çalıp yoluna devam etti | Video 10.04.2022 | 09:59
Arnavutköy’de 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı | Video 02:54
Arnavutköy'de 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı | Video 10.04.2022 | 09:51
Elazığ’da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı | Video 01:09
Elazığ’da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı | Video 10.04.2022 | 09:36
Sıkıştırılan otomobil refüjü aşıp ağaca çarptı: 2 yaralı | Video 01:48
Sıkıştırılan otomobil refüjü aşıp ağaca çarptı: 2 yaralı | Video 10.04.2022 | 09:31
Kartal’da 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı | Video 01:43
Kartal'da 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı | Video 10.04.2022 | 09:31
İki grup arasındaki sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü | Video 00:55
İki grup arasındaki sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü | Video 10.04.2022 | 08:41
Arabada bebeği olan kadın sürücüye saldırıp aynasını kıran maganda kamerada | Video 00:49
Arabada bebeği olan kadın sürücüye saldırıp aynasını kıran maganda kamerada | Video 10.04.2022 | 08:41
Kartal’da yangın paniği: Çatı katı alevlere teslim oldu | Video 02:20
Kartal'da yangın paniği: Çatı katı alevlere teslim oldu | Video 10.04.2022 | 08:41
Malatya’daki 5.2’lik depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:18
Malatya’daki 5.2’lik depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 09.04.2022 | 22:27
İstanbul Bahçelievler’deki yıkımda yan binanın duvarsız olduğu ortaya çıktı | Video 02:28
İstanbul Bahçelievler'deki yıkımda yan binanın duvarsız olduğu ortaya çıktı | Video 09.04.2022 | 20:58
Antrenman uçuşu yapan paraşütçü, kız arkadaşıyla birlikte denize düştü | Video 03:11
Antrenman uçuşu yapan paraşütçü, kız arkadaşıyla birlikte denize düştü | Video 09.04.2022 | 20:09
Malatya’da 5,2 büyüklüğündeki deprem kameraya böyle yansıdı! Etrafı toz bulutu kapladı | Video 00:30
Malatya'da 5,2 büyüklüğündeki deprem kameraya böyle yansıdı! Etrafı toz bulutu kapladı | Video 09.04.2022 | 19:49
Aydın’da bir binanın çatı katı alev alev yandı | Video 02:19
Aydın'da bir binanın çatı katı alev alev yandı | Video 09.04.2022 | 19:36
Axiom Space, ilk sivil mürettebatlı uzay uçuşu için tarihi görevine başladı | Video 01:38
Axiom Space, ilk sivil mürettebatlı uzay uçuşu için tarihi görevine başladı | Video 09.04.2022 | 19:28
Saklıkent kanyonu sezona hazır 00:20
Saklıkent kanyonu sezona hazır 09.04.2022 | 17:17
SON DAKİKA: Malatya Valisi’nden 5,2’lik deprem sonrası canlı yayında açıklama 01:25
SON DAKİKA: Malatya Valisi'nden 5,2'lik deprem sonrası canlı yayında açıklama 09.04.2022 | 17:27
SON DAKİKA: Malatya’da 5,2’lik deprem! Deprem sonrası ilk görüntüler... 05:20
SON DAKİKA: Malatya'da 5,2'lik deprem! Deprem sonrası ilk görüntüler... 09.04.2022 | 17:17
Keşan’da zehir satıcılarına büyük darbe 01:50
Keşan’da zehir satıcılarına büyük darbe 09.04.2022 | 16:57
Kampüste gündem yine başıboş köpekler! 00:11
Kampüste gündem yine başıboş köpekler! 09.04.2022 | 16:15
İstanbul Sarıyer’de alev alev yanan lüks araç kamerada! 00:35
İstanbul Sarıyer’de alev alev yanan lüks araç kamerada! 09.04.2022 | 14:25

Antalya'nın Serik ilçesinde hırsızın manavdan çaldığı muz kasasını götürme anları kameralar tarafından kaydedildi. Hırsızın muz kasasını çalma anındaki rahatlığı ise pes dedirtti. Manav sahibi, "Açıkçası ben bile kendi dükkanımdaki malı bu kadar rahat alamam" dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Serik ilçesine bağlı Merkez Mahallesi'nde gece 03.00 sıralarında meydana gelen hırsızlık olayında, dükkan sahibi gelen mallarla meşgul olurken, hırsız bir muz sandığını çalarak kaçtı. O anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Manav sahibi, sabah saatlerinde depoya kaldırılan muz kasalarından bir tanesinin eksik olduğunu fark etti. Bunun üzerine güvenlik kameraları tarafından yaptığı incelemeyle muz kasasının çalındığını gördü ve durumu polis ekiplerine haber verdi.

Manav Ali Yılmaz yaşanan olayı şöyle anlattı:
"Gece 03:00 sıralarında muz geldi dükkana. O esnada bir kişi de bir sandık muzu alıp götürüyor. İhtiyaç sahibi biri olsa biz verirdik zaten ama çalması biraz zorumuza gitti. Hırsız muhtemelen bizim muzu sattı. Bütün manavlara söyledik ama muz satılmış. Sabah baktığımızda gelen muz 7 kasa olduğunu fark ettim baktım depoya, elemana sordum. Kameralara bakınca görüntülerden anladık çalındığını. Görünce üzüldüm, çünkü para için bu belli. Aç olsa bir tane ya da 1 kilo alır. Alsın sıkıntı yok ama bu hırsızlık onu satıp paraya çevirmek. Açıkçası ben, kendi dükkanımda ki malı bu kadar rahat alamam o saatte."

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA