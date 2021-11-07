Sakarca Yaylası'nda sis kartpostallık görüntüler oluşturdu

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesine bağlı Sakarca Yaylası'nda sis sebebiyle ortaya çıkan manzara drone ile havadan görüntülendi.

Düzce'nin yüksek kesimlerinde ve yaylalarında sonbahar güzelliği yaşanıyor. Doğal yaşamla buluşmak isteyen vatandaşlar yaylalara akın ediyor. Bir kısmı Bolu, bir kısmı Düzce'ye ait olan Sakarca Yaylası'nda oluşan sis de görenleri hayran bıraktı. Bin 550 rakımı olan yaylada oluşan sis, drone ile de havadan görüntülendi.