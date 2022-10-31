Video Yaşam Sakarya D-650 Kara Yolu'nda feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Sakarya D-650 Kara Yolu'nda feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Sakarya D-650 Kara Yolu'nda feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

31.10.2022 | 08:53

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Sakarya’nın Geyve ilçesi D-650 Kara Yolu’nda arıza yapan ve emniyet şeridinde park halinde bulunan kamyona çarpan tır, beton bariyerleri yıkarak ters yöne geçti. Meydana gelen kazada tırda yolcu olarak bulunan 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

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Kaza, D-650 Kara Yolu, Geyve ilçesi, Bağlarbaşı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Adapazarı istikametinde seyir halinde olan E.M. idaresindeki tır, aynı yönde arıza yapan ve park halinde olan Y.E.Ş. idaresindeki kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan tır, beton bariyerleri kırarak karşı şeride geçti. Meydana gelen kazada tırın dorsesinde gıda amaçlı bulunan kalsiyum klorür malzemeleri yola savruldu. Kaza neticesinde tırda yolcu olarak bulunan Ramazan Koyun olay yerinde hayatını kaybederken Volkan C. ise yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı Volkan C. hastaneye kaldırıldı. Meydana gelen kaza neticesinde ise Adapazarı istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Tırın ve yola dökülen malzemelerin olay yerinden kaldırılması sonrasında trafik normal seyrine döndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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