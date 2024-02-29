Sakarya Nehri'nde cesedi bulunmuştu: Eşi ve oğlu gözaltına alındı | Video
Sakarya'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne eşinin kendisini darp ettiğini ve öldüreceğini ihbar ettikten sonra ortadan kaybolan 53 yaşındaki kadının Sakarya Nehri'nde cansız bedeni bulunmasına ilişkin eşi ve oğlu gözaltına alındı.
Devam eden çalışmalar neticesinde Demir'in cansız bedeni dün, telefonu ve başörtüsünün bulunduğu bölgenin yaklaşık 17 kilometre uzaklığında bulunan bir taş ocağı mevkiinde bulundu. Sudan çıkarılan Demir'in cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsündeki Otopsi Merkezi'ne gönderildi. Olaya ilişkin Demir'in eşi S.D. ve oğlu U.D. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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