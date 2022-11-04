Sakarya'da 2 kişinin hayatını kaybettiği motosiklet kazası kamerada | Video

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Sakarya'nın Hendek ilçesinde iki kişinin hayatını kaybettiği motosiklet kazasının güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.
Feci kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, Fatma Nazlı'nın yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isterken motosikletin çarpması ve yola savrulması yer alıyor.