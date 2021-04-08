Video Yaşam Sakarya'da 25 metrelik uçuruma yuvarlanan araçtaki 2 kişi yaralandı

Sakarya'da 25 metrelik uçuruma yuvarlanan araçtaki 2 kişi yaralandı

Sakarya'da 25 metrelik uçuruma yuvarlanan araçtaki 2 kişi yaralandı
08.04.2021 | 08:27

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sakarya'da 25 metrelik uçuruma yuvarlanan araçtaki 2 kişi yaralandı 03:12
Sakarya'da 25 metrelik uçuruma yuvarlanan araçtaki 2 kişi yaralandı 08.04.2021 | 08:27
Adana’da tefeci operasyonu: 11 gözaltı | Video 00:51
Adana’da tefeci operasyonu: 11 gözaltı | Video 08.04.2021 | 08:34
Eski sevgilisinin oğlundan kaçarken balkondan düşüp ağır yaralandı | Video 01:15
Eski sevgilisinin oğlundan kaçarken balkondan düşüp ağır yaralandı | Video 08.04.2021 | 08:34
Son dakika: İstanbul Silivri'de çikolata fabrikasında yangın 02:10
Son dakika: İstanbul Silivri'de çikolata fabrikasında yangın 08.04.2021 | 08:27
Muğla'da 4.3'lük deprem! Deprem sonrası ilk görüntüler... 01:04
Muğla'da 4.3'lük deprem! Deprem sonrası ilk görüntüler... 08.04.2021 | 08:28
TRT EBA TV 8 Nisan 2021 Perşembe Ders Programı Saatleri! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders tekrarları yayın saatleri 00:32
TRT EBA TV (8 Nisan 2021 Perşembe) Ders Programı Saatleri! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders tekrarları yayın saatleri 08.04.2021 | 06:13
TRT EBA TV izle! 8 Nisan Perşembe Ortaokul, İlkokul, Lise DERS PROGRAMI | EBA TV ders programı giriş ekranı 00:32
TRT EBA TV izle! (8 Nisan Perşembe) Ortaokul, İlkokul, Lise DERS PROGRAMI | EBA TV ders programı giriş ekranı 08.04.2021 | 06:13
Malatya'da sobadan zehirlenen çift, öldü 01:49
Malatya'da sobadan zehirlenen çift, öldü 07.04.2021 | 17:14
Apartmandaki mangal keyfi kötü bitti | Video 01:24
Apartmandaki mangal keyfi kötü bitti | Video 07.04.2021 | 17:11
Otomobil kolçağından uyuşturucu hap, sigara paketinden metamfetamin çıktı | Video 01:06
Otomobil kolçağından uyuşturucu hap, sigara paketinden metamfetamin çıktı | Video 07.04.2021 | 17:11
Polis, kaybolan 27 bin TL'lik altını sokak sokak arayarak buldu | Video 02:05
Polis, kaybolan 27 bin TL'lik altını sokak sokak arayarak buldu | Video 07.04.2021 | 16:44
Köpeğin peşine düşen kurtlar güvenlik kamerasında | Video 02:49
Köpeğin peşine düşen kurtlar güvenlik kamerasında | Video 07.04.2021 | 16:18
Antalya'da kan donduran cinayet! Cesedi parçalayıp, foseptiğe atmışlar | Video 01:11
Antalya'da kan donduran cinayet! Cesedi parçalayıp, foseptiğe atmışlar | Video 07.04.2021 | 16:02
Son dakika! Beşiktaş'ta silahlı çatışma kamerada | Video 01:45
Son dakika! Beşiktaş'ta silahlı çatışma kamerada | Video 07.04.2021 | 15:33
Antalya Demre'de kurtlar güvenlik kamerasına böyle yakalandı 00:37
Antalya Demre'de kurtlar güvenlik kamerasına böyle yakalandı 07.04.2021 | 12:43
Nesli tükenmekte olan Akdeniz Foku Antalya Demre'de görüntülendi! 01:05
Nesli tükenmekte olan Akdeniz Foku Antalya Demre'de görüntülendi! 07.04.2021 | 12:43
Çocuklar ders çalıştığı sırada eve silahlı saldırı düzenlendi | Video 02:22
Çocuklar ders çalıştığı sırada eve silahlı saldırı düzenlendi | Video 07.04.2021 | 15:18
Üniversiteli Simay'ın ölümünde ihmal iddiası | Video 04:55
Üniversiteli Simay'ın ölümünde ihmal iddiası | Video 07.04.2021 | 14:53
Kafasına bıçak saplanmıştı: Şok eden yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 03:48
Kafasına bıçak saplanmıştı: Şok eden yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 07.04.2021 | 14:22
Evi yandı, nikahta gelinliğini giyemedi! 06:06
Evi yandı, nikahta gelinliğini giyemedi! 07.04.2021 | 14:24

Sakarya'nın Karasu ilçesinde virajı alamayarak kontrolden çıkan otomobil 25 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kazada sürücü baba ve 6 yaşındaki oğlu yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, gece saatlerinde Karasu Darıçayırı Mahallesi'nde meydana geldi. 54 AEG 683 plakalı otomobil, viraja girdiği sırada sürücü Gökhan Kadı'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak 25 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada Gökhan Kadı ve oğlu Mustafa Kadı (6) yaralandı. Kazayı gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücüyü araçtan çıkardı. Yaralanan baba ve oğlu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Öte yandan, Gökhan Kadı'nın eşinin de kısa süre önce koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.


BARİYERLERİMİZ TAMAMLANMADI, YARIM KALDI
Kazayla ilgili konuşan, Darıçayırı Mahallesi Muhtarı Mustafa Kaya ise yolda daha önce de kaza yaşandığını söyleyerek, Bir ay önce bariyerler için ölçüm yaptırdım. Fakat bariyerlerimiz tamamlanmadı, yarım kaldı. 100 metre ileride yine bir araba uçmuştu. Bariyerlerimizin yapılmasını istiyoruz. Yazık, günah değil mi Yanında da yavrusu var dedi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA