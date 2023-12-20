Sakarya’da 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi: 3 gözaltı | Video
Sakarya’nın Erenler ve Pamukova ilçelerinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçak akaryakıt ve uyuşturucu operasyonlarında 800 litre kaçak akaryakıt ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Konuya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.
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