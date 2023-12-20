Video Yaşam Sakarya’da 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi: 3 gözaltı | Video
Sakarya’da 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi: 3 gözaltı | Video

Sakarya’da 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi: 3 gözaltı | Video

20.12.2023 | 16:15

Sakarya’nın Erenler ve Pamukova ilçelerinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçak akaryakıt ve uyuşturucu operasyonlarında 800 litre kaçak akaryakıt ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Konuya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sakarya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Erenler ve Pamukova İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak akaryakıt ve uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. 3 şüphelinin ev ve işyerlerinde gerçekleştirilen aramalarda, 800 litre kaçak akaryakıt, 7 adet ectasy hap, 2 gram metamfetamin, 250 gram kubar esrar, 11 bin 300 adet doldurulmuş makaron, 520 gram kıyılmış tütün ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sakarya’da 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi: 3 gözaltı | Video 01:33
Sakarya’da 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi: 3 gözaltı | Video 20.12.2023 | 16:15
Metropolis Antik Kenti’nde çok sayıda eser ortaya çıkarıldı | Video 04:48
Metropolis Antik Kenti'nde çok sayıda eser ortaya çıkarıldı | Video 20.12.2023 | 15:47
Siirt’te trafikte ’yol verme’ kavgası kamerada | Video 00:56
Siirt'te trafikte 'yol verme' kavgası kamerada | Video 20.12.2023 | 15:47
Esenler’deki yangında İmdat çığlıkları kamerada | Video 03:10
Esenler'deki yangında "İmdat" çığlıkları kamerada | Video 20.12.2023 | 14:26
Banka hesabına yanlışlıkla gönderilen 635 bin TL’yi sahibine iade etti | Video 04:35
Banka hesabına yanlışlıkla gönderilen 635 bin TL’yi sahibine iade etti | Video 20.12.2023 | 14:26
Kapıkule Gümrük Kapısı’nda 33 adet piton ele geçirildi | Video 00:33
Kapıkule Gümrük Kapısı’nda 33 adet piton ele geçirildi | Video 20.12.2023 | 14:57
6 Şubat depreminin kahramanları kente böyle geldi | Video 03:01
6 Şubat depreminin kahramanları kente böyle geldi | Video 20.12.2023 | 14:26
Kazada hayatını kaybeden genç pilot, üniformasıyla son yolculuğuna uğurlandı | Video 01:41
Kazada hayatını kaybeden genç pilot, üniformasıyla son yolculuğuna uğurlandı | Video 20.12.2023 | 14:26
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı | Video 01:34
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı | Video 20.12.2023 | 13:21
Tekirdağ merkezli 3 ilde rüşvet operasyonu: 4’ü kamu görevlisi 8 gözaltı | Video 00:49
Tekirdağ merkezli 3 ilde rüşvet operasyonu: 4’ü kamu görevlisi 8 gözaltı | Video 20.12.2023 | 13:21
Tedavi parasını aldığı yengesi hayatını kaybetti! Ezel Bayraktar Müge Anlı canlı yayınında | Video 05:02
Tedavi parasını aldığı yengesi hayatını kaybetti! Ezel Bayraktar Müge Anlı canlı yayınında | Video 20.12.2023 | 12:59
Sırt çantasıyla götürdüğü kedileri darp ederek öldürdü | Video 03:30
Sırt çantasıyla götürdüğü kedileri darp ederek öldürdü | Video 20.12.2023 | 12:05
Nesli tehlikedeki dağ keçileri sürü halinde görüntülendi | Video 01:19
Nesli tehlikedeki dağ keçileri sürü halinde görüntülendi | Video 20.12.2023 | 12:05
İstanbul’da ölümden kıl payı kurtuluş kamerada | Video 00:16
İstanbul’da ölümden kıl payı kurtuluş kamerada | Video 20.12.2023 | 12:05
180 yıllık matbaasını 1 milyon TL’ye satmıyor | Video 03:26
180 yıllık matbaasını 1 milyon TL’ye satmıyor | Video 20.12.2023 | 12:05
Kendini polis olarak tanıttı, 600 bin lirayı böyle dolandırdı | Video 00:40
Kendini polis olarak tanıttı, 600 bin lirayı böyle dolandırdı | Video 20.12.2023 | 11:07
Asker olamayacağım diyerek denize atladı | Video 02:31
"Asker olamayacağım" diyerek denize atladı | Video 20.12.2023 | 11:06
Küçükbaş hayvan arabanın arka koltuğunda seyahat etti | Video 01:32
Küçükbaş hayvan arabanın arka koltuğunda seyahat etti | Video 20.12.2023 | 12:05
Lavabo açıcı bomba gibi patladı, 21 yaşındaki genç dehşeti yaşadı | Video 04:40
Lavabo açıcı bomba gibi patladı, 21 yaşındaki genç dehşeti yaşadı | Video 20.12.2023 | 10:55
Cinayetle sonuçlanan yol verme kavgasının görüntüleri ortaya çıktı | Video 03:52
Cinayetle sonuçlanan yol verme kavgasının görüntüleri ortaya çıktı | Video 20.12.2023 | 11:44

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA