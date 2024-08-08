Video Yaşam Sakarya'da ağıla giren kurt 2 koyunu telef etti, o anlar kameraya yansıdı
Sakarya'da ağıla giren kurt 2 koyunu telef etti, o anlar kameraya yansıdı

Sakarya'da ağıla giren kurt 2 koyunu telef etti, o anlar kameraya yansıdı

08.08.2024 | 11:25

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde ağıla giren kurdun 2 koyunu boğarak telef ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kestanepınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, küçükbaş hayvan yetiştiren Azmi Aygın, köpeklerin uzun süre havlaması üzerine ağılı kontrol etmeye gitti. İçeri girdiğinde 10 koyunundan ikisinin telef olduğunu gören Aygın, güvenlik kamerasını izledi. Görüntülerde, kurdun ağıla girdiğini ve iki koyunu boğarak telef ettiğini gören adam hayrete düştü. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde; ağıla giren kurdun koyunları kovalaması ve ikisini boğarak telef etmesi yer aldı.
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