Sakarya'da ağıla giren kurt 2 koyunu telef etti, o anlar kameraya yansıdı
Sakarya’nın Kocaali ilçesinde ağıla giren kurdun 2 koyunu boğarak telef ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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