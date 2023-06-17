Video Yaşam Sakarya'da asırlık yayla göçü renkli görüntülere sahne oldu | Video
Sakarya'da asırlık yayla göçü renkli görüntülere sahne oldu | Video

Sakarya'da asırlık yayla göçü renkli görüntülere sahne oldu | Video

17.06.2023 | 15:47

Sakarya’nın Hendek ilçesinde asırlık yayla göçü başladı. Adeta gelin gibi süslenen hayvanların kemençe, davul ve zurnalar eşliğinde bin 725 rakımlı Dikmen Yaylası yolculuğu renkli görüntülere sahne oldu.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Hendek Dikmen Mahallesi sakinleri 116 yıldır devam ettirilen göç geleneği için hazırlıklarını tamamladı. Şenlik havasında başlayan yayla göçünde sahipleri tarafından süslenilen küçük ve büyükbaş hayvanlar bin 725 metre yükseklikteki Dikmen Yaylası'na çıkartıldı. Davul ve zurnalar eşliğinde devam eden yolculuk renkli görüntülere sahne oldu. Kadınlar ise yöresel kıyafetleri ile yolculuğa katıldı. Bununla birlikte mahalle sakinleri asırlık geleneklerini devam ettirdi.

"YILLARDIR DEVAM EDEN GELENEK"
Dikmen Mahallesi sakinlerinden İbrahim Ark, "Hayvanlarımızı güzelce temizledik ve boyadık. Püsküllerini de takıp yayla yolculuğuna başlayacağız" derken, Remziye Ak ise, "Her sene yapıyoruz bu göçü. Dikmen Yaylası'na çıkıyoruz hayvanlarımızla birlikte. Yıllardır devam eden bir gelenek" diye konuştu.

"ATALARIMIZDAN KALMA GELENEĞİ DEVAM ETTİRECEĞİZ"
Dikmen Mahallesi Muhtarı Menderes Ayvaz, "116'ncısını düzenlediğimiz yaylaya göç etkinliğimizi gerçekleştirdik. Bu hazırlıklar haftalar önce başladı. Ülkemiz genelinde böyle bir gelenek kalmadı gibi. 15-20 gün öncesinden bütün hayvanları süslüyoruz ve toplu bir şekilde yaylaya göç ediyoruz. Atalarımızdan kalma bir gelenek ve devam edeceğiz" şeklinde konuştu. Ramazan Beşel'de, "Her yıl geleneksel olarak kültürümüzü yaşatıyoruz. Havaların da ısınmasıyla birlikte belirlenen bir günde bütün mahallemizdeki küçük ve büyükbaş hayvanlar süslenir, belirlenen noktada birleşilir. Oradan kemençe, davul ve zurna eşliğinde yaylaya çıkılıyor. Yayla şenliği de yapılıyor köyümüzde" ifadelerini kullandı.

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