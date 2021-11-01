Sakarya'da asit yüklü tanker devrildi

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SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, TEM Otoyolunda asit yüklü tanker yol kenarına devrildi, sürücüsü yaralandı.
Kaza öğle saatlerinde, TEM Otoyolu Sapanca Yanık mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Yakup Bektaş idaresindeki asit ve klor yüklü tanker sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil, itfaiye, AFAD ve trafik ekipleri geldi. Çevredekilerin yardımı ile araçtan çıkartılan Bektaş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Tankerden kaçak olmazken, aracı kaldırmak için çalışma başlatıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.