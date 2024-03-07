Sakarya’da banka ATM’lerine saldırdılar | Video
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde iki bankaya ait bankamatiklerin ekranları, kimliği belirsiz kişiler tarafından parçalandı.
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