Sakarya'da çeki halatı kopan traktörün çay ocağının bahçesine girme anı kamerada | Video

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde, traktörün çektiği arıza yapan traktör çeki halatının kopması sonucu yol kenarındaki çay ocağının bahçesine girdi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay dün öğle saatlerinde, Kaynarca Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücü arıza yapan traktörünü tamir ettirmek için başka bir traktöre bağlayarak sanayiye götürmek istedi. Bu sırada çeki halatının kopması sonucu boşa çıkan traktör kaldırıma çarptıktan sonra bir çay ocağının bahçesine girdi. Traktör çay ocağının önünde tente ile kapalı olan yere girerken, kazada şans esere yaralanan olmadı. Kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.



Kaza sırasında çay ocağının önünde oturan işletme sahibi Mustafa Oskay, "Traktörün çeki halatı çıkınca kaldırıma çarpıp buradaki duvara çarpıp dükkana girmeden durdu. Traktörü çeken sürücünün de bir suçu yok aslında, kaza işte" dedi.