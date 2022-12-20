Sakarya'da çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 51 şüpheli yakalandı | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Son Dakika: Kabataş'ta tramvay kazası! Yaralılar var | Video 20.12.2022 | 14:45
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Antalya'da 48 kilogram uyuşturucu ele geçirildi: 4 gözaltı | Video 20.12.2022 | 14:24
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atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 20 Aralık 2022 Salı atv izle! | Video 20.12.2022 | 11:22
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Eyüpsultan'da otomobillerden kurşun yağmuru: 1 ölü | Video 20.12.2022 | 08:34
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Kartal'da virajı alamayan beton mikserinin devrildiği kaza kamerada | Video 19.12.2022 | 16:41
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Fabrikadaki hidrojen tankı patladı: 2 yaralı | Video 19.12.2022 | 15:56
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Yeni doğmuş bebeği kapının önüne bırakıp kaçtılar | Video 19.12.2022 | 16:08
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Köpeğe kemerle işkence kamerada | Video 19.12.2022 | 16:08
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Polis çatıdaki genci ölümün ucundan böyle aldı | Video 19.12.2022 | 15:13
Sakarya'da polis ekiplerince bir hafta içerisinde gerçekleştirilen kontrol ve denetimlerde 26 ruhsatsız silah ele geçirilirken, çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 51 şahıs yakalandı.