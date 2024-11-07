Sakarya'da define avcılarına suçüstü: 5 gözaltı | Video 07.11.2024 | 12:52 Sakarya’nın Hendek ilçesinde iş makinaları ile ormanda define arayan 5 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, Kazimiye Mahallesi'nde iş makinaları ile kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri bölgeye gitti. İş makinaları yardımı ile bölgede define arayan 5 kişi, jandarma ekiplerine yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.