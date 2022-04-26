Sakarya'da dehşet anları kamerada: Polis komşusuna baltayla saldırdı! | Video

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SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde Ayhan A., apartman bahçesinde gürültü nedeniyle daha önceden tartıştığı komşuları polis memuru M.A.G. ve eşi Dilek G.'ye balta ile saldırdı. M.A.G. bacağından yaralanırken, Ayhan A. ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. O anlar ise bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
OLAY ANI CEP TELEFONU KAMERASIYLA KAYDEDİLDİ
Yaşanan olay, bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde iki komşu arasında yaşanan kısa süreli kovalamanın ardından Ayhan A.'nın yere düşen M.A.G.'ye balta ile vurduğu sırada önce Dilek G. ardından da çevredekilerin engellemeye çalıştığı görülüyor.
"EŞİM ÖLEBİLİRDİ"
Olayın ardından yaşadığı dehşeti anlatan Dilek G., baltayla saldıran komşularının en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini belirterek, Daha önce husumetimiz olan komşumuz, eşim ve çocuklarımla gezmek için dışarı çıktığımızda kapımızın önünde eşime baltayla saldırdı. Çocuklarım da bu dehşeti yaşadı. Eşim yaralandı, hayatını da kaybedebilirdi, çocuklarım babasız kalabilirdi ve bu kişinin şu anda serbest kaldığını öğrendik. Gerekli yasal işlemlerin başlatılmasını ve bu kişinin gerekli cezayı almasını istiyoruz. Adalet yerini bulsun istiyoruz. Bunun için elimizden ne geliyorsa yapacağız? dedi.