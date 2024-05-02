Sakarya'da dehşete düşüren cinayet: Müşteri gibi taksiye binip kafasından vurmuşlar | Video 02.05.2024 | 14:21 Sakarya’da 20 gündür kayıp olarak aranan ve ağaçlık alanda toprağa gömülü halde bulunan yabancı uyruklu şahsın ölümüne ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Kumar mevzusundan kaynaklı alacak verecek meselesi sebebiyle işlenen cinayetin şüphelileri, öldürdükleri şahsı, kiraladıkları işyerinin arkasındaki ağaçlık alana gömmüş. Suçlarını itiraf eden şüpheliler, emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Alınan bilgiye göre, 11 Nisan gününden sonra kendisinden haber alınamayan Mohammed Azeez Mahdi Mahdi için yakınları kayıp başvurusunda bulundu. Hususa ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, kayıp şahsın bağlantılı olduğu kişilerin ifadelerine başvurdu. Tutarsız ifadeler üzerine sorgularını genişleten ekipler, şahsın öldürülüp Erenler ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde ağaçlık alana gömüldüğü bilgisine ulaştı. Bölgede çalışma yapan ekipler, kadavra köpeklerinin yardımıyla Mahdi'nin cesedini buldu. Olay yerine yapılan incelemenin ardından polis ekiplerince Mahdi ile bağlantılı 8 Türk vatandaşını gözaltına alındığı, yabancı uyruklu bir kişinin ise arandığı öğrenildi.

FİLM SAHNESİ DEĞİL TASARLANMIŞ CİNAYET

Mohammed Azeez Mahdi Mahdi'nin yabancı uyrukluları ücret karşılığında taksi minvalinde taşımacılık yaptığı öğrenildi. Çalışmalarını genişleten polis ekipleri, Mohammed Azeez Mahdi Mahdi'nin ölümüne ilişkin detayları ortaya çıkardı. Mahdi'nin kumar mevzusundan kaynaklı alacak verecek meselesi bulunduğu ve alacaklıların öldürülen şahsın taksisine müşteri gibi binerek kafasına sıktıkları öğrenildi. Evli ve 3 çocuk babası Mahdi'yi öldüren şüpheliler, daha önceden kiraladıkları atölye tarzı işyerinin arkasındaki ağaçlık alana götürerek gömdüğü ve şahsın aracını satmaya çalışırken yakalandıkları ortaya çıktı.

ŞÜPHELİLER ADLİYEDE

Hususa ilişkin olarak gözaltına alınan şüphelilerden işyerinin sahibi H.B. (43), Y.Ö. (28), U.A. (40), E.K. (30), Ö.C. (43), K.B. (16), E.S. (21) ve S.T. (30) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bahse konu olan olaya ilişkin bir yabancı uyruklu şahsın ise aranma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.