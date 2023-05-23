Video Yaşam Sakarya’da iki grup genç birbirine girdi! Yumruk ve tekmeler havada uçuştu! O anlar kamerada | Video
Sakarya’da iki grup genç birbirine girdi! Yumruk ve tekmeler havada uçuştu! O anlar kamerada | Video

Sakarya’da iki grup genç birbirine girdi! Yumruk ve tekmeler havada uçuştu! O anlar kamerada | Video

23.05.2023 | 10:22

Sakarya’nın Adapazarı ilçesi Çark Caddesi’nde iki grup genç arasında kavga çıktı. Gençlerin onlarca insana aldırış etmeden birbirlerine saldırdığı anlar saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Olay, 21 Mayıs Pazar günü şehrin en işlek yerlerinden biri olan Çark Caddesi üzerinde meydana geldi. İki grup genç, cadde ortasında onlarca insana aldırış etmeden birbirlerine girdi. Gençler arasında henüz bilinmeyen sebepten dolayı çıkan kavga esnasında yumruk ve tekmeler havada uçuştu. Çevredekilerin araya girmesi ile son bulan olay cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, iki grubun birbirlerine saldırdığı anlar yer aldı. Çevredeki vatandaşların kavgayı ayırmaya çalıştığı esnada ise yere düşen bir gence, birçok kişinin tekmeler attığı anlar da dikkatlerden kaçmadı.

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