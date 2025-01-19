Sakarya’da ilginç kaza: Otomobilin kapısı, çarpıştığı aracın farında asılı kaldı | Video
Sakarya'nın Karasu ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Kazaya karışan bir otomobilin kapısının diğer aracın farında asılı kalması ise hayrete düşürdü.
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