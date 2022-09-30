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OTOMATİK OYNAT
02:55
Sultangazi'de gaz kaçağı patlamaya neden oldu: 1 yaralı | Video 30.09.2022 | 16:36
01:36
Sakarya'da inşaat halindeki okulun saçağı çöktü: 1 hafif yaralı | Video 30.09.2022 | 16:29
01:10
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İzmir'de göçmen operasyonu: 156 düzensiz göçmen yakalandı | Video 30.09.2022 | 15:58
02:47
Van merkezli 4 ilde tefeci operasyonu: 17 gözaltı | Video 30.09.2022 | 14:51
02:14
02:07
İzmir'de 112 kişiye suçüstü kumar baskını | Video 30.09.2022 | 14:30
00:23
İstanbul’da sahte içki operasyonu: İmal ederken yakalandılar | Video 30.09.2022 | 13:55
04:57
Veteriner kliniğine cam şişe ile saldırdı | Video 30.09.2022 | 13:42
00:39
Araçla uyuşturucu satıyorlardı, suçüstü yakalandılar | Video 30.09.2022 | 13:33
00:28
Kadınlara zorla fuhuş yaptıran yabancı uyruklu kadın tutuklandı | Video 30.09.2022 | 12:51
01:16
Uyuşturucu tacirlerinin yakalanma anı kamerada | Video 30.09.2022 | 12:50
04:00
Kartal’da İBB’nin üst geçit çalışması 6 aydır başlatılmayı bekliyor | Video 30.09.2022 | 11:05
01:17
Samsun'da DEAŞ operasyonu: 3 kişi adliyeye sevk edildi | Video 30.09.2022 | 12:16
02:33
Bankanın güvenlik görevlisine husumetlisi kurşun yağdırdı | Video 30.09.2022 | 11:02
10:19
Müge Anlı SON BÖLÜM | 30 Eylül 2022 Cuma Tamamı Kesintisiz izle! | Video 30.09.2022 | 11:08
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Okulların çevresinde uyuşturucu satıyordu, suçüstü yakalandı | Video 30.09.2022 | 11:17
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6 milyonluk vurgun yapan hırsızlar yakalandı | Video 30.09.2022 | 11:05
Sakarya'da 4 katlı ortaokul inşaatının saçağının çökmesi neticesinde 1 işçi hafif şekilde yaralandı.