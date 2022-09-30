Video Yaşam Sakarya'da inşaat halindeki okulun saçağı çöktü: 1 hafif yaralı | Video
Sakarya'da inşaat halindeki okulun saçağı çöktü: 1 hafif yaralı | Video

Sakarya'da inşaat halindeki okulun saçağı çöktü: 1 hafif yaralı | Video

30.09.2022 | 16:29

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Sakarya'da 4 katlı ortaokul inşaatının saçağının çökmesi neticesinde 1 işçi hafif şekilde yaralandı.

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Olay, Adapazarı ilçesi Hızırtepe Mahallesi'nde yapımı devam eden 4 katlı ortaokul binasında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, okulun giriş tarafına yapılan saçak dökülen betonu taşıyamayınca çökerek inşaat iskelesine değdi. O esnada iskelede bulunan M.Ş.U. bacağından hafif şekilde yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve tedbir amaçlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde tedavisi yapılan işçinin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

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